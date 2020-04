Covid19, 681 morti e 1.238 guariti, calano i malati in terapia intensiva: è la prima volta da quando è iniziata la pandemia

Aumentano i contagi – 4.805 in un giorno, 220 in più rispetto a due giorni fa- a fronte di oltre mille tamponi in meno con il trend che risale di circa il 4% contro il 3,9% di due giorni fa.

Si allenta tuttavia in parte la pressione sulle terapie intensive che fanno segnare un -74. Sono in totale 681 le vittime registrate nelle ultime 24 ore per conseguenze Covid19. Due giorni fa il dato era di 766. E’ quanto ha rivelato come al solito il capo del dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli in conferenza stampa nel consueto bollettino delle 18 di oggi sabato 4 aprile.

loading...

I casi coronavirus accertati nel nostro paese attualmente sono in totale 124.632 4.805 in più rispetto a ieri a due giorni fa- di cui 15.362 morti e 20.996 guariti, 1.238 nelle ultime 24 ore.

Il numero attuale dei positivi in Italia è di 88.274, due giorni fa il dato era di 85.388, un aumento pari a 2.886 unità. I tamponi messi in atto fino a questo momento sono 657.224, 37.375 nell’ultimo giorno (due giorni fa erano 38.617).

I malati in terapia intensiva sono 3.994, 74 in meno rispetto a due giorni fa. Di questi, 1326 sono in Lombardia. 29.001 sono poi ricoverati con sintomi +260 in più rispetto a due giorni fa – e 55.270 – +2691 – sono quelli in quarantena domiciliare.

Commenti

commenti