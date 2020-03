Covid19, aveva preso due aerei per tornare da Pavia a Modica. «Ora è in ospedale in fin di vita»

Nonostante i divieti imposti dal Governo la gente continua a far di testa sua. Una donna risultata positiva al Covid19 ha avuto la pazza idea di prendere due aerei per far ritorno da Pavia a Modica.

«Ora è in ospedale tra la vita e la morte». Nella puntata di ieri a Pomeriggio 5, la conduttrice Barbara D’Urso ha voluto parlare della storia della signora 73enne che domenica scorsa è partita da Pavia e ha preso due aerei per tornare in Sicilia.

loading...

In collegamento con Barbara, il sindaco di Modica Ignazio Abate che racconta gli sviluppi della situazione:

«La signora al momento è ricoverata in ospedale, intubata, lotta tra la vita e la morte. A lei va il nostro pensiero. La figlia non l’avrebbe dovuta far partire da Pavia. Adesso le autorità stanno ricostruendo gli spostamenti, grazie al contributo del tassista che l’ha presa in aeroporto a Catania. Faccio un appello a chi domenica mattina ha preso il volo delle 7 Milano-Roma e poi il volo Roma-Catania delle 9 e qualcosa. Si devono mettere in autoquarantena».

In collegamento è anche intervenuto il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano ricordando più volte come sia «assolutamente vietato lo spostamento da comune a comune e da regione a regione».

Commenti

commenti