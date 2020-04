Covid19 in Lombardia: 367 morti in un giorno (ieri 394). In totale sono 7.960. Sono 1.292 i nuovi positivi (ieri 1.565) e 165 ricoverati in meno

Il tasso del contagio in Lombardia è stabile: a rivelare il tutto è stato il vicepresidente della Regione Fabrizio Sala, durante un aggiornamento via Facebook sull’emergenza Covid19, evidenziando che al momento i casi positivi sono complessivamente 46.065, 1.292 in più due giorni fa – più di 1.500 del giorno prima -.

«Nei dati di oggi troviamo una conferma del trend, che va valutato nell’arco di 4-5 giorni. Il tasso di contagio, la velocità con cui si trasmette, è diminuito e speriamo si confermi nei prossimi giorni, perchè sarebbe un dato importante», sono state le parole di Sala, evidenziando che «se si continuerà così la curva sarà in calo e saremo fuori dalla più grave emergenza», non dall’emergenza in generale, perchè per quello «ci vorrà molto tempo». Le persone ospedalizzate sono in totale 11.763 (+165).

I pazienti in terapia intensiva sono 1.351, 9 in più di due giorni fa. Il numero di vittime è salito a complessivamente 7.960, in aumento di 367.

