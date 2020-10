Craig Campbell esperto SEO

By

L’esperto SEO diventa l’uomo d’affari scozzese più pagato su YouTube con un accordo di sponsorizzazione a sei cifre mentre supera 10 Downing Street per numero di iscritti.

L’esperto SEO Craig Campbell è diventato la celebrità scozzese più pagata su YouTube dopo aver firmato un contratto di sponsorizzazione a sei cifre con la società di marketing ODYS Global.

L’accordo con ODYS arriva quando il canale YouTube SEO di Campbell sembra destinato a rompere la barriera di 1 milione di visualizzazioni dopo essere stato lanciato solo 11 mesi fa.

Campbell, 40 anni, pubblica più volte alla settimana per gli spettatori occasionali e per i suoi 45.000 abbonati: uno dei più grandi segmenti di pubblico di abbonati per un canale commerciale nel Regno Unito, che supera artisti del calibro di Scottish Enterprise (1.700 abbonati) e 10 Downing Street (38.200 abbonati).

Campbell, con sede a Glasgow, ha trascorso gli ultimi due decenni nel settore del marketing digitale e ora è specializzato in link building, gestione del brand online e gestione PPC.

Ha detto: “Ho iniziato a utilizzare correttamente YouTube solo dalla fine dello scorso anno, ma è stato davvero soddisfacente in termini di abbonati fatti, contatti commerciali e ora questa sponsorizzazione.”

“È anche fantastico essere in grado di aiutare le persone di tutto il mondo con i loro problemi di SEO e marketing digitale, soprattutto ora che tutti si stanno sforzando di migliorare la propria attività digitale”.

“Ciò che questo affare – e la mia carriera – dimostrano è che chiunque può farlo con un po’ di impegno, auto-formazione e fiducia in se stessi”.

Mentre altri scozzesi su YouTube come Kate La Vie, Jamie Grant e Liam Dryden hanno seguiti più alti e sono stati su YouTube più a lungo, c’è ancora una mancanza di aziende e figure che utilizzano YouTube come canale principale per condividere consigli.

Ha detto: “Quello che molte persone dimenticano è che YouTube è di proprietà di Google e YouTube è il secondo sito più grande al mondo per traffico e risultati di ricerca. Molte aziende farebbero meglio a concentrare i propri sforzi lì che sui canali dei social media.”

“YouTube è stato un ottimo canale per gli scozzesi che cercano di diventare influencer nel parlare con i consumatori. Dovrebbero esserci sempre più uomini d’affari che lo utilizzano perché puoi vedere il successo che altri uomini d’affari hanno avuto in tutto il mondo”.

ODYS è una società di marketing su Internet che vende nomi di dominio premium.

L’azienda, il cui nome sta per “Our Domains, Your SEO”, ha domini premium con le migliori pratiche SEO per i clienti che vogliono iniziare subito a posizionarsi su Google. Offrono ai loro clienti domini più vecchi (che Google preferisce) con migliaia di backlink precedenti in settori di nicchia, incluso il marketing di affiliazione. Forniscono anche siti basati su modelli che hanno dimostrato di essere convertiti.

Alex Drew, co-fondatore di ODYS GLOBAL, ha dichiarato: “Craig Campbell è uno dei pochissimi esperti SEO autentici del settore che comprende veramente l’importanza di utilizzare non solo un dominio premium brandizzabile per un’impresa online, ma anche un vecchio basato su autorità esistenti, traffico e collegamenti organici. Questo è esattamente ciò che offre ODYS. Siamo assolutamente felici di lavorare con Craig!

“Per noi, la partnership tra ODYS e Craig riunisce ufficialmente due potenze nel settore SEO”.

Tommy Butler, proprietario di Glasgow.com e di molti altri domini, ha dichiarato: “Questa è un’ottima notizia per Craig e congratulazioni a lui. Si è impegnato nel corso degli anni e ha aiutato molte persone a posizionarsi in alto per le loro frasi specifiche, quindi è bello vedere riconosciuto quello sforzo “.

