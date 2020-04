Creare sito web: gli step essenziali

Se ti stai chiedendo come creare un sito web o come creare un blog questo è l’articolo giusto per te, infatti sono sempre di più le persone che si vogliono avvicinare in modo autonomo alla creazione del loro sito o blog.

Le strade per potersi affacciare a questa attività sono due:

loading...

1) Affidarsi ad un professionista che conosca bene il mondo del web e le sue dinamiche e abbia delle ottime conoscenze di SEO, per dare al tuo sito l’opportunità di posizionarsi.

2) Sviluppare il progetto online in autonomia solo dopo aver acquisito le competenze necessarie – mi riferisco soprattutto a freelance e titolari di piccole attività. Le competenze importanti da acquisire sono: la conoscenza di un CMS, un programma che ti consenta di creare un progetto come WordPress, alcune nozioni di base di codice html e css e le basi della SEO on page, l’ottimizzazione dei contenuti sulle pagine del sito.

Di seguito ti darò alcuni consigli sugli aspetti più importanti da considerare quando si crea un progetto online, ovviamente questi sono consigli generali che valgono un po’ per tutti e che devono poi essere adattati al singolo progetto in base a diversi parametri.

1# Scegliere un server prestante

Uno degli errori più comuni quando si acquista un piano di dominio e hosting è quello di risparmiare qualche euro l’anno optando per web host che hanno server lenti e che quindi non gioverebbero al tuo sito web. Ricorda che la velocità è uno dei fattori di ranking su Google, soprattutto per quanto riguarda la navigazione mobile, quindi considera questo aspetto quando fai la scelta.

#2 Porre attenzione al nome di dominio

Le strade per la scelta del dominio di solito sono due: inserire il nome del brand + l’estensione .it (per l’Italia); oppure inserire la parola chiave e se non troppo lungo anche il nome del brand. Qui il dilemma sta nella risposta alla seguente domanda:

Vuoi fare branding?

Il mio consiglio è quello di scegliere il nome del tuo brand e se poi già il nome del brand contiene una parola chiave relativa all’attività ancora meglio.

#3 Effettuare l’analisi SEO

Quando si parla di Analisi SEO si fa riferimento a tante attività, tra le più importanti ci sono: l’analisi di mercato, lo studio dei competitor, la ricerca delle parole chiave e l’ideazione di un piano strategico con contenuti creati al Top. Ovviamente puoi imparare a svolgere tutte queste attività, ma come in ogni professione ti occorre tempo e formazione per capire tutto perfettamente, motivo per cui il mio consiglio è quello di rivolgerti ad un Consulente SEO freelance che possa guidarti in queste attività.

#4 Impostare e creare una struttura di sito friendly per Google

L’ottimizzazione è strettamente legata alla struttura del sito web, infatti aspetti tecnici e SEO vanno a braccetto. Se il tuo sito è lento, non ha una versione mobile e ha una struttura disordinata, questo, influisce in modo molto importante sul posizionamento.

Quando strutturi un sito fai uno schema scrivendo quali sono le pagine principali e di conseguenza come vuoi strutturare il menù, ricorda che va pensato sempre nell’ottica dell’utente non del tuo gusto personale. Fai in modo che le tue pagine siano semplici da raggiungere e ben visibili all’utente.

#5 Strutturare un piano editoriale con contenuti di valore

Questo vale sia per siti web che per blog, ma ovviamente per i blog molto di più avendo la gestione di articoli e categorie. Molti utenti alle prime armi sottovalutano l’importanza delle categorie che invece hanno un ruolo essenziale, al fine di agevolare sia Google che l’utente nella navigazione.

Come hai visto in questo breve articolo le fasi per creare un sito web efficace sono diverse, ecco perché sono necessarie competenze specifiche per poterlo fare in modo ottimale, al fine di raggiungere il proprio pubblico e i risultati prefissati.

Commenti

commenti