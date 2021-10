Creme snellenti, funzionano? Opinioni, forum, qual’è la migliore

Le creme snellenti si usano per pancia, fianchi o gambe ma molti di domandano se funzionano davvero e le opinioni sui forum puntano anche a individuare la migliore. E’ quindi opportuno sentire i consigli degli esperti.

Crema snellente pancia, crema snellente gambe, crema pancia e fianchi

Le persone usano le creme brucia grassi per varie parti del corpo, ma la crema addominale, intesa come crema pancia piatta o creme snellenti, rischiano di provocare fraintendimenti sulla loro efficacia.

In pratica, le creme snellenti non possono far dimagrire, se usate da sole. Le creme riducenti pancia, o creme dimagranti per fianchi e gambe, apportano diversi principi utili all’organismo ma bisogna unirle a buone abitudini quotidiane, a cominciare dalla corretta alimentazione per mantenere il peso ideale.

Come agiscono le creme dimagranti efficaci

Le creme rassodanti pancia e le creme snellenti efficaci sul corpo agiscono sull’adipe localizzato il che significa che possono ridurre l’effetto cellulite, specie nei ponti critici di addome, glutei, gambe e interno cosce.

Di conseguenza, accelerano il degradamento dei grassi e rallentano il loro accumulo. Si possono usare con efficacia alla sera prima di mettersi a riposo e, sostanzialmente, si dividono in tre categorie:

Creme snellente per drenare i liquidi

Prodotti che aiutano l’azione snellente, rassodando il corpo

Creme a tripla azione cioè snellente, drenante e antiadiposità.

I consigli nella scelta di creme dimagranti efficaci

Alcune persone soffrono di peso eccessivo unito a ritenzione idrica, quindi drenare i liquidi è fondamentale. Altri usano creme brucia grassi solo per perdere peso e uniscono anche dieta e ginnastica per rimettersi in forma, come consigliano gli esperti per potenziarne l’efficacia.

Molte farmacie consigliano l’uso della linea Somatoline Cosmetic perché offre un ampia scelta per personalizzare la soluzione crema snellente, secondo le personali necessità, garantendo che le creme somatoline funzionano anche per mantenere ottimale la salute dei tessuti.

Somatoline pancia e fianchi funziona?

Somatoline Cosmetic presenta varie soluzioni per ogni esigenza. Snellente Spray Use&Go è in emulsione spray, semplice da applicare e non unge la pelle. Contiene particolari principi attivi che garantiscono azione snellente, drenante e rassodante.

Snellente 7 Notti Natural è invece ultra intensivo e studiato appositamente per la pelle sensibile. Ha ingredienti di origine naturale, si presenta con una crema-gel delicata e leggera. Favorisce il drenaggio dei liquidi cutanei, riduce l’accumulo adiposo, idrata e leviga la pelle, rendendola più bella, morbida e liscia.

Snellente 7 Notti è invece il primo trattamento ultra-intensivo ad azione rapida. Riduce lo strato adiposo di fianchi e cosce, contrasta i nuovi accumuli e favorisce il drenaggio dei liquidi in eccesso.

I test clinici dimostrano l’efficacia di Somatoline Cosmetic, applicato per alcune settimane, con la prospettiva di ridurre sensibilmente l’adipe, purché si associ una vita sana ed equilibrata al trattamento.

Somatoline uomo funziona davvero?

Riguardo crema addominali uomo, somatoline cosmetic uomo funziona in base ai risultati di test clinici effettuati su decine di volontari. Il massaggio costante e corretto di somatoline snellente della crema addome è in grado di attivare la ginnastica vasomotoria, stimolare il metabolismo e favorire il consumo di grasso in eccesso, riducendone i depositi.

La circonferenza pancia ha iniziato a ridursi dopo 10 notti, raddoppiando l’effetto con un’applicazione costante per 4 settimane. Ovviamente, vale per gli uomini la stessa regola suggerita alle donne: le creme snellenti funzionano, ma non risolvono il problema alla radice senza dieta equilibrata e moto, contrastando cattive abitudini e vita sedentaria.

Questa raccomandazione vale anche per gli appassionati di crema snellente fai da te, a base di ingredienti naturali, come caffè, cacao, olio essenziale di mandorle e pompelmo, alghe, limone o cannella.

Opinioni e forum su crema dimagrante

In merito alle opinioni delle consumatrici, emerge che Somatoline è tra le creme più conosciute e usate, ma sempre in abbinamento a una dieta bilanciata, movimento e ginnastica riducendo l’eccessivo apporto di dolciumi.

Alcuni suggeriscono anche l’utilizzo di creme a base di estratti naturali tipici dei fanghi (alghe marine e argille vere). Un esempio è il marchio Guam che inserisce nella crema riducente pancia e per il corpo i minerali ed estratti di caffeina, centella asiatica, aloe vera e di altre piante come edera e ippocastano. Quest’ultimo è suggerito anche nella cura della couperose del viso.

In ogni caso, se le creme snellenti funzionano, a certe condizioni, si raccomanda di evitare, se non dietro preciso consiglio medico, l’uso di crema addome, o per gambe e fianchi, con principi attivi di origine ormonale, che velocizzano il metabolismo dei lipidi, ma possono avere seri effetti collaterali.