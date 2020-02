Cristiano Ronaldo compie 35 anni: Georgina gli regala un Suv da 600mila euro

La bellissima e sensuale Georgina Rodriguez a gran sorpresa ha organizzato una festa per i 35 anni del suo partner Cristiano Ronaldo. Il giocatore in forza alla Juventus ha spento le candeline in un lussuoso ristorante di Torino con amici più stretti e poi in strada il regalo inaspettato: un potentissimo Suv da 600mila euro impacchettato con tanto di fiocco rosso tra emozione generale, coriandoli e applausi a non finire.

Gli auguri social all’uomo che ama più di ogni altra cosa al mondo Georgina li fa postando un filmato che racconta le emozioni del giocatore che bacia e abbraccia ripetutamente la fidanzata, il figlio più grande e gli amici.

loading...

Torta a tema che ricalca la forma di Cristiano Ronaldo in cioccolato bianco e nero e in regalo, una macchina potente che va cosi ad ampliare il parco macchine di casa Ronaldo.

“Grazie al mio amore per questa sorpresa” ha commentato il cinque volte pallone d’oro.

Commenti

commenti