Cristina Chiabotto svela il nome della figlia

Ecco come si chiamerà la primogenita di Cristina Chiabotto

Come ormai confermato da qualche mese, Cristina Chiabotto è in dolce attesa e aspetta il primo figlio dal marito Marco Roscio. Dopo aver rivelato il sesso del nascituro, una bambina, l’ex Miss Italia ha reso noto anche il nome della piccola. Si chiamerà Luce Maria, in onore della sua nonna materna. Cristina era, infatti, molto legata alla nonna che purtroppo ha perso lo scorso maggio, dopo che aveva contratto il Covid- 19.

Qualche tempo fa aveva detto a Verissimo:

Per me lei era tantissimo, era una donna piena di sorriso. Sono sicura che dietro questo dono ci sia lei, venuta a mancare per colpa proprio del Covid a maggio. Il ciclo della vita continua. Per un’anima che va via, un’anima arriva.

Sui social, invece, Cristina non perde tempo ad aggiornare i fan in merito alla gravidanza. Oltre a essere entusiasta per la bimba in arrivo, ha assicurato di stare bene anche dal punto di vista fisico. Una lieta notizia che non può che far felici le tante persone che la seguono e sono affezionate a lei.

Chi è Cristina Chiabotto

Cristina Chiabotto (Moncalieri, 15 settembre 1986) è una conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella italiana, eletta Miss Italia 2004.

Fin dal periodo immediatamente successivo alla vittoria nel concorso di Miss Italia è protagonista di una serie di pubblicità con l’ex calciatore Alessandro Del Piero e di molti altri spot televisivi e della carta stampata. Nel 2005 cura i collegamenti con le giurie al Festival di Sanremo, condotto da Paolo Bonolis e della finale della Lotteria Italia, abbinata ad Affari tuoi. Presenta anche programmi dedicati alla festa della mamma e alla primavera, sempre dall’Antoniano.

Tra il 2005 e il 2006 partecipa alla seconda edizione di Ballando con le stelle, in coppia con Raimondo Todaro, uscendone vincitrice. Qui conoscerà anche Fabio Fulco, che è stato il suo compagno dal 2005 al 2017. Nel 2006 conduce su Italia 1 Le Iene e il Festivalbar, dove affianca Ilary Blasi e il Mago Forrest.