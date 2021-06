Cristina Marino: chi è la compagna di Luca Argentero? Età, figlia, matrimonio

Cristina Marino è una famosa attrice italiana, conosciuta dal pubblico per essere la compagna di Luca Argentero. Una carriera, quella di Cristina, che vanta molte pellicole all’attivo, nonostante la sua giovane età. Legata all’attore Luca Argentero dal 2015 sono diventato da poco genitori della loro primogenita, Nina Speranza.

Chi è Cristina Marino

Nome: Cristina

Cognome: Marino

Anno di nascita: 1991

Età: 30 anni

Luogo di nascita: Milano

Professione: Modella, attrice

Instagram ufficiale: @cristina_marino

Biografia

Cristina Marino, classe 1991, è nata a Milano. Non sappiamo molto della sua vita privata. Nonostante Cristina sia nata e cresciuta nella capitale lombarda, il papà ha origine siciliane e la mamma è pugliese. Appassionata sin da piccola dal mondo dello spettacolo, ha scelto di studiare e formarsi per trasformare questa sua passione in un lavoro. Frequenta, dunque, l’Accademia Carcano di Milano, dove studia danza. Cristina, inoltre, decide di completare la sua formazione iniziando anche a studiare recitazione. Raggiunta la maggiore età, si trasferisce a Roma dove intraprende la carriera di modella e indossatrice. Sin da piccola partecipa a diverse campagne pubblicitarie ed esordisce nel 2009 con il film “Amore 14”, tratto dall’omonimo romanzo di Federico Moccia. Attualmente, è legata all’attore Luca Argentero ed è mamma di Nina Speranza, nata il 20 maggio del 2020.

Carriera

Cristina Marino è un’attrice, modella e influencer. Non tutti, infatti, sanno che cura anche un suo blog dedicato al benessere e all’attività fisica, BefancyFit. Esordisce nel mondo dello spettacolo con “Amore 14”. Dopo questa prima esperienza che l’ha resa nota al grande pubblico, la ritroviamo nel cast della fiction “Una grande famiglia”, come protagonista. Nel 2013 prende parte alla miniserie della Rai “Casa e Bottega” e nel 2015 è nel film di Neri Parenti “Vacanze ai Caraibi” con Cristian De Sica, dove ha conosciuto il suo attuale compagno.

Cristina Marino e Luca Argentero

Cristina e Luca si sono conosciuti sul set di “Vacanze ai Caraibi”. Nonostante la loro differenza di età, Argentero ha dieci anni in più di Cristina, tra loro è stato subito un colpo di fulmine. La loro relazione è iniziata poco dopo che l’attore si separò dalla sua, ormai, ex moglie, Myriam Catania. I gossip hanno più volte ipotizzato che alla base della rottura del matrimonio ci fosse proprio la bella Cristina, anche se proprio lei, così come l’attore, ci ha tenuto a ribadire che la loro conoscenza è avvenuta quando la storia tra Argentero e la moglie era già terminata. L’attuale coppia, che ora ha una figlia, nata a maggio 2020, di nome Nina Speranza, ha annunciato che appena finiranno le restrizioni convolerà a nozze!

Instagram

Cristina Marino è seguitissima sui social e su Instagram ha un profilo con quasi 450 mila followers.