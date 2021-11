Crumble di frutta, la ricetta originale ecco come prepararla

Il crumble alla frutta è un dessert molto gustoso e semplice da realizzare, ideale per una pausa golosa o per concludere un pasto con un dessert veloce e molto buono. Si può gustare anche a colazione, abbinando una proteina vegetale come lo yogurt o un bicchiere di latte. Contiene avena e mandorle che permettono di fare il pieno di fosforo. Questo dolce è tipico dell’Inghilterra. La ricetta originale prevede le mele che, aromatizzate alla cannella, vengono messe in forno con una copertura croccante fatta di briciole di biscotti e pane.

Non ha una preparazione complessa, basta solo abbinare la frutta che più piace.

Crumble ricetta originale

Ingredienti per la torta crumble alla frutta (crumble cake):

370 g frutta fresca tipo mele, fragole o frutti di bosco

110 g farina 00

25 g mandorle pelate e tritate

40 g zucchero muscovado zucchero di canna non raffinato

30 g zucchero

35 g burro ghiacciato

30 g fiocchi d’avena

1 cucchiaio lievito

cannella in polvere q.b.

vaniglia q.b

Il procedimento

Preriscalda il forno a 190° . Lava e sbuccia la frutta, poi tagliala a pezzetti. In una pirofila mescola la frutta con lo zucchero per preparare la base. In una ciotola unisci lo zucchero mescolato con la farina, aggiungi il lievito, la cannella, i fiocchi d’avena, le mandorle e il burro. Lavora tutti gli ingredienti con le mani per formare delle grosse briciole, mescolando velocemente per non far sciogliere il burro. Utilizza questo impasto per ricoprire la frutta, cospargi la superficie con il resto delle mandorle e metti in forno per circa 30 minuti. Il crumble sarà pronto quando la superficie apparirà croccante e dorata e la frutta si sarà quasi sciolta.

Le proprietà nutrizionali della crumb cake

Le mele, che sono l’ingrediente principale, sono ricche di fibre, aiutano l’intestino a funzionare bene, oltre ad essere perfette per una dieta sana. Contegono un elevato contenuto di potassio che aiuta il funzionamento delle cellule, ma anche il ritmo cardiaco prevenendo malattie al cuore. Il potassio aiuta anche a mantenere sempre sano il sistema nervoso. Infine le mele contengono anche vitaminca C, importante per il sistema immunitario, oltre che a contrastare le malattie o l’invecchiamento.

Oltre all’importante apporto della frutta, questa crumble cake contiene anche come ingrediente principale i fiocchi d’avena, molto utilizzati nei paesi anglosassoni. L’avena è un cereale con alto tasso di sali minerali, in particolare il fosforo. Un minerale molto prezioso che aiuta a migliorare la memoria grazie all’assorbimento di calcio e la produzione di energia. L’avena è, inoltre, ricca di fibre e proteina. Un’ottima fonte di tiamina. Contribuisce ad abbassare il colesterolo nel sangue. Favorisce anche il regolare funzionamento dall tiroide, dei ritmi di sonno/veglia e aiuta anche a regolare l’appetito. Un altro importante ingrediente sono le mandorle, anche esse ricche di vitamine A, B, oltre che di antiossidanti come il beatcarotene e luteina. Sono anche ricche di sali minerali, come il fosforo, ma contengono anche magnesio, molto importnate per il funzionamento dei muscoli ma anche per ritrovare il buon umore. Insomma una ricetta che può apportare solo benefici al nostro organismo.