Cud 2021, quando arriva? Come scaricarlo o richiederlo? Tutte le info

L’Inps mette a disposizione il documento per tutti coloro che hanno percepito redditi a diverso titolo: parliamo del Cud 2021, ma quando arriva? Come scaricarlo o richiederlo?

Ecco tutte le informazioni di cui hai bisogno.

La Certificazione Unica (ex CUD), una certificazione unica del reddito, è un documento che i dipendenti ricevono ogni anno e dettaglia il reddito per l’attività svolta come dipendente, ad esempio dipendenti a tempo pieno e lavoratori subordinati.

Dal 2014 l’INPS ha rilasciato il modulo CU in formato digitale. Per visualizzare e stampare il modulo, è necessario accedere al sito Web con il proprio codice PIN.

Tutti i salari di lavoro che hai percepito durante l’anno 2020, così come l’importo dello stipendio utilizzato dal tuo datore di lavoro per pagare le tue tasse e l’importo di denaro utilizzato per i contributi di sicurezza, sono riportati in un documento finale chiamato Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente (oggi denominato CU).

Entro la fine di febbraio 2022, i datori di lavoro devono fornire a tutti i dipendenti due originali del CUD che documentano lo stipendio e le tasse pagate durante l’anno precedente.

Quindi, ad esempio, entro la fine di febbraio 2022, dovresti aver ricevuto il CUD per il 2021. Se hai più di un datore di lavoro, dovresti ricevere un CUD da ciascuno di loro.

Quali informazioni contiene il CUD?

Ogni anno il Ministero delle Finanze rilascia un nuovo modello del CU (a causa dell’introduzione di nuove disposizioni fiscali), quindi il numero e la posizione delle informazioni da includere nel modulo possono cambiare. Ma in generale ogni CUD è diviso in quattro parti: informazioni sul datore di lavoro (sostituto d’imposta);

Sezione A: informazioni generali sul dipendente (data di nascita, residenza, codice fiscale);

Sezione B: informazioni fiscali del datore di lavoro;

Sezione C: dati sulla sicurezza sociale.

Le porzioni più importanti sono probabilmente contenute nella Parte B, dove troverete : lo stipendio lordo, che viene utilizzato per calcolare le imposte e altri redditi, che sono considerati l’equivalente del tuo stipendio di lavoro, riportato solo ai fini della detrazione fiscale, e redditi soggetti a tassazione separata (ad esempio, pagamenti arretrati, pensioni, denaro pagato in aggiunta ai salari regolari a un dipendente in caso di licenziamento o dimissioni). La sezione B contiene il numero di giorni lavorati durante l’anno. Le voci da N.5 a N.33 documentano le imposte pagate per conto del dipendente dal titolare, comprese le imposte salariali, regionali e locali. Infine, N.34 rileva l’importo lordo riportato delle tasse che il datore di lavoro pagherà. Tale importo sarà soggetto a diversi tipi di detrazioni, come i crediti d’imposta, comprese le tasse pagate all’estero, il sostegno familiare e altri oneri che determineranno una riduzione delle tasse da pagare.

Cud quando arriva, come scaricarlo o richiederlo?

In generale, se non si dispone di nessun’altra forma di reddito in Italia o all’estero, o se tutti i redditi sono riportati nel CUD annuale, quindi – a condizione che il datore di lavoro abbia correttamente depositato la dichiarazione dei redditi e si sia occupato di tutti i pagamenti fiscali – è probabile che il dipendente non dovrà presentare alcun altro modulo fiscale.