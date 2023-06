Culpa mia 2: quando esce? Trama, cast e tutte le notizie

Il mondo del cinema non smette di stupire il pubblico con le nuove uscite 2023. Oggi vi presentiamo una notizia che farà felici tutti i fan del film di maggior successo di Amazon Prime Video. Stiamo parlando di “Culpa Mia 2“, il titolo italiano di un’emozionante pellicola adolescenziale che ha catturato l’attenzione degli spettatori in tutto il mondo e ha dominato le classifiche di Prime Video con il suo straordinario numero di visualizzazioni. Ebbene sì, uscirà anche il secondo capitolo della saga!

Data uscita ufficiale

“Culpa mia“, il tanto atteso adattamento cinematografico della trilogia dei romanzi “Culpables” scritti da Mercedes Ron, è ormai disponibile in streaming su Prime Video dall’8 giugno 2023.

Il film, uscito da pochissimo, offre un’esperienza ancora più appagante per coloro che si sono già avventurati tra le pagine dell’opera letteraria originale. L’adattamento delle parole scritte su carta al mondo visivo e sonoro del cinema aggiunge un ulteriore livello di coinvolgimento emotivo.

È davvero emozionante vedere i personaggi prendere vita sullo schermo con volti e voci tangibili. Insomma, la magia dell’audiovisivo riesce a catturare anche coloro che non hanno letto i romanzi originali. Per ora non si sa ancora la data precisa dell’uscita del secondo capitolo, ma se non ci saranno intoppi, Culpa mia 2 sarà online su Prime Video dal 2024.

Culpa Mia 2: è record di views

La notizia che tutti i fan stavano aspettando con trepidazione è finalmente arrivata: uscirà anche la seconda parte della storia che ha coinvolto milioni di giovani. Il teen drama di Amazon Prime Video ha letteralmente spopolato negli ultimi giorni, conquistando il cuore degli spettatori di tutto il mondo. Non appena è stato rilasciato, si è rapidamente posizionato al primo posto nelle classifiche di Prime Video in tutti i paesi, diventando un vero e proprio fenomeno globale. Non tutti sanno, inoltre, che “Culpa Mia” ha conquistato il titolo di film non in lingua inglese più visto nella storia di Amazon Prime Video, un record inaspettato.

La Trama di Culpa Mia 2

Nel momento in cui Noah s’innamorò del misterioso Nick, le sue consapevolezze si trovarono in un baratro di incertezze: come se due poli opposti, ardente fuoco ed elettricità, fossero stati irrimediabilmente attratti, dando vita a un’esplosione di emozioni che avvolgeva ogni aspetto della loro esistenza.

Finora, la fiamma della passione aveva bruciato con una forza tale da sovrastare l’orgoglio, ma le sfide imposte dalla differenza d’età, il mondo universitario, i festini sfrenati, l’ombra dei genitori e i demoni del passato, si erano presentati come insormontabili ostacoli, mettendo alla prova la loro relazione innumerevoli volte. Come se fossero intrappolati in un’orologeria che minaccia di scagliare shrapnel, una minaccia costante di distruzione imminente.

In questa intricata tela di amore e incertezza, Noah e Nick devono trovare la forza per resistere alle tempeste che li circondano, mentre i loro sentimenti li spingono verso un baratro di rivelazioni e decisioni che potrebbero cambiare il corso delle loro vite per sempre.

Cast

Nel cast di È Colpa Mia 2, avremo il piacere di vedere nuovamente i due giovani protagonisti Nicole Wallace e Gabriel Guevara nei rispettivi ruoli di Noah e Nick. Accanto a loro, saranno presenti anche altri attori del primo film che riprenderanno i loro amati personaggi, regalando al pubblico un’esperienza ancora più coinvolgente e emozionante.

Nel corso dell’attesa ansiosa, si spera che Salani si affretti a pubblicare i rimanenti libri della saga, offrendo così un sollievo alla crescente impazienza. Al momento, purtroppo, è disponibile solo il primo volume in italiano, ma si confida che presto sarà possibile immergersi completamente nel mondo incantevole che la serie ha da offrire.