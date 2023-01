Custodie protettive per dispositivi elettronici: che vantaggi hanno

La custodia protettiva per cellulari, tablet e in generale per oggetti oggi di vita quotidiana e di largo uso (nota anche comunemente col nome inglese di “cover“, che significa “copertura“) è un elemento di indubbia importanza per chiunque possiede un qualsiasi sopramenzionato dispositivo elettronico.

Ad oggi sul mercato sono disponibili tantissimi tipi di cover, che si adattano ad ogni modello di dispositivo e che, esteticamente, sono in grado di soddisfare i gusti di ogni cliente; oltre ai rivenditori fisici, vi sono anche molti store online che vendono custodie di questo tipo, come ad esempio coverdirect.it, i cui prodotti non sono solo belli e curati da un punto di vista visivo, ma sono anche di ottima qualità strutturale.

A cosa serve una custodia per dispositivi elettronici: i 4 vantaggi principali

L’utilizzo di una cover per il proprio smartphone o tablet si rivela estremamente consigliata in una pluralità di situazioni diverse.

Vediamo dunque quali sono i vantaggi principali che un prodotto di questo tipo presenta.

Protezione da danni e sporco

La cover, come del resto fa intendere il nome, crea una sorta di scudo tra il mondo esterno e il proprio dispositivo elettronico.

Quest’ultimo risulterà così protetto dal rischio di danni accidentali quali ad esempio graffi o bolli e altresì verrà ridotto il rischio di rottura della scocca in caso di cadute o urti.

Allo stesso tempo, la cover permette di evitare il deposito di polvere e sporco che a lungo andare, potrebbero minare la qualità del dispositivo.

Miglioramento del grip

Sono numerosi i cellulari o i tablet che si presentano “scivolosi“, aumentando così il rischio di caduta. In casi del genere, la cover può costituire un validissimo aiuto, perché permette di migliorare la presa e di conseguenza la maneggevolezza del dispositivo.

La custodia si rivela però vantaggiosa anche quando il proprio smartphone o tablet è dotato di una fotocamera sporgente: grazie al proprio spessore, la cover azzera infatti eventuali dislivelli strutturali (senza però minare in ogni caso la funzionalità) e dona al dispositivo una superficie liscia e omogenea che lo rendono adatto ad essere appoggiato su una scrivania o un tavolo senza rischio di urti.

Grande variabilità estetica e possibilità di personalizzazione

Come accennato in precedenza, ad oggi ci sono davvero tantissimi tipi di cover che si differenziano per materiale (silicone, gomma, pelle vera o finta, plastica ecc.), spessore, colore e design.

È spesso inoltre data possibilità al cliente di personalizzare la cover in base ai propri gusti, ad esempio creando su di essa effetti particolari o applicandovi foto personali.

Praticità d’uso e di pulizia

Le cover sono degli strumenti di facilissimo utilizzo, che, tranne in casi rari e particolari, possono essere applicate (e rimosse) da soli in meno di un minuto.

Al contempo, anche la pulizia delle stesse è davvero semplice e veloce: a seconda del materiale, possono essere lavate direttamente sotto l’acqua (custodie in silicone o gomma) oppure possono essere strofinate delicatamente con un panno umido (custodie in pelle o in generale in materiali delicati).