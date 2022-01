Cyberbullismo, casi in aumento a scuola

Il cyberbullismo è una piaga aperta della società, che nasce proprio fra i banchi di scuole. Purtrppo non si riesce ancora a porvi sufficiente rimedio; forse perché non sempre la vittima si ritrova a combattere gesti fisici, ma piscologici. Per questo talvolta le famiglie sono portate a minimizzare un fenomeno davvero pericoloso.

Ma bullismo e cyberbullismo sono purtroppo argomento di attualità che vanno affrontati seriamente. Anche per questo sempre pià insegnanti ssi trovano a creare progetti cyberbullismo, oppure a proporre agli studenti di affrontare un tema sul bullismo. Modi per far prendere coscienza del problema, ma anche per offrire a chi è in difficoltà un modo per confidarsi o lanciare almeno dei segnali.

Cyberbullismo significato

Per prima cosa, bisogna partire dalle origini; quindi trovare di bullo significato e definzione. L’origine del termine è incerta, ma la ricerca sul bullismo la individua nella parola tedesca”bule”, che significa amico; ma amico non è, anzi. Si tratta di un ragazzo violento e aggressivo, che prende di mira qualcuno della sua stessa cerchia di conosceza, e che individua come più debole. Lo rende vittima con minacce, offese e anche attacchi fisici.

Da qui, risulta che per cyberbullismo definizione semplice e rapida è il bullismo del web; si compie per mezzo di device tecnologici; computer, smartphone, tablet e via dicendo. E oggi, coi social, la cosa si è amplificata. Può essere usato un video denigratorio, una fotografia privata e messa online sotto gli occhi di tutti; il cyberbullo può davvero trovare un po’ di tutto cui appigliarsi.

In questo caso, le vessazioni possono assumere tante forme, fluide ed insidiose come lo può essere solo la tecnologia.

Cyberbullismo tema da affrontare a scuola

Pur avendo luogo nel mondo virtuale, queste dinamiche nascono semmpre nella raltà. Spesso sui banchi di scuola. Il cyberbullismo attacca ovunque vi sia aggregazione ed un soggetto debole. Ricerche sul bullismo individuano diverse aree più esposte al fenomeno: nel tragitto fra casa e scuola, nel 35% dei casi; a scuola, nel 24% dei casi; nei luoghi dove si ritrovano i giovani, nel 47% dei casi.

Per uesto gli insegnanti cercano di affrontare l’argomento in modo mirato e costruttivo. Proporre un testo argomentativo sul bullismo o un tema sul cyberbullismo possono essere dei buoni punti di partenza per riflettere sulle proprie azioni. Bisogna anche considerare che la giovane età dei protagonisti li spinge, purtroppo, ad agire senza pensare troppo alle conseguenze; ma non per questo alcuni gesti vanno giustificati. Arrivarne ad averne consapelvolezza è fondamentale per arginare il problema.

E se il 77% dei presidi dichiara di essere dovuto intervenire sul tema bullismo almeno una volta, significa che il problema non è isolato. Né di poco conto.

Nel 51% dei casi il preside che ne è venuto a conoscenza ha dovuto rivolgersi anche alle forze dell’ordine: la gravità del quadro sul cyberbullismo è a dir poco inquietante, e a darne notizia sono le statistiche del Censis.

Bullismo tema delicato

Il 70% dei presidi ritiene che i bulli delle nuove tecnologie possano essere maschi o femmine; a sorpresa la maggior parte dei restanti dirigenti scolastici crede che siano proprie le ragazzine a porre in essere bullismo via rete nei confronti dei coetanei. Inutile dire che il nuovo tipo di bullismo è particolarmente doloroso, in quanto lo scherno della vittima può raggiungere potenzialmente migliaia e migliaia di persone, e difficilmente questi contenuti sono tolti dalla rete senza l’intervento delle forze dell’ordine.

L’81% dei presidi è convinto che le famiglie, però, tendano a minimizzare il problema. Molti dirigenti scolastici fanno davvero fatica a far comprendere ai genitori quanto grave sia l’accaduto. Non solo: a complicare la situazione vi è il fatto che il cyberbullismo sia molto difficile da individuare, in quanto non sempre i genitori sono coinvolti nelle abitudini tecnologiche dei figli; e se la vittima stessa non denuncia l’accaduto, le conseguenze della sua sofferenza possono essere molto gravi.