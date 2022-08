Dalla Chiesa Rita chi è? Età, compagno, Forza Italia

Rita Dalla Chiesa è una conduttrice televisiva italiana. La sua immagine è legata soprattutto allo storico programma Forum, che la include a bordo per ben 19 anni.

Rita Dalla Chiesa: biografia

Rita Dalla Chiesa, nata nel napoletano nel lontano 1947, è la primogenita di Dora Fabba e di Carlo Alberto Dalla Chiesa, generale dell’Arma dei carabinieri, morto durante un attentato mafioso. Nonostante la sua riservatezza per la sfera sentimentale, sappiamo che Rita si è sposata 2 volte. Il primo matrimonio risale all’inizio degli anni ’70, con il carabiniere Roberto Cirese, dal quale nasce la figlia Giulia. Mentre la seconda relazione coniugale è con il celebre conduttore televisivo e radiofonico Fabrizio Frizzi.

Il grande amore per Fabrizio Frizzi

L’amore per lo showman romano sboccia tra il 1982 e il 1983, durante le riprese del programma televisivo Pane e marmellata. Il loro sogno d’amore si corona qualche anno dopo, nel 1992, con il rito del matrimonio. La loro relazione, a quanto pare, a causa di una differenza di età di circa 10 anni, non sembra ben vista negli ambienti di pubbliche relazioni. Tuttavia, la coppia riesce a portare serenamente la propria storia avanti, facendosi scivolare addosso tutte le critiche e i pettegolezzi.

Il periodo buio della conduttrice televisiva

La storia d’amore tra Fabrizio e Rita giunge al capolinea nel 2002. Questo periodo si rivela estremamente difficile per la conduttrice, dato che è cresciuta al fianco di Fabrizio, condividendo con lui persino la parte più dolorosa della sua vita, ossia l’uccisione del padre per mezzo della criminalità mafiosa. Come confida la stessa donna in una sua intervista, Fabrizio è stato, è ancora e resterà l’uomo più importante della sua vita. Il vero amore è un evento unico e come tale non ha repliche.

L’evoluzione dell’amore

Tuttavia Rita e Fabrizio, così come altre ex coppie note (Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker) sono la prova che l’amore può evolvere in qualcosa di diverso, che sia comunque forte e duraturo. Attualmente il cuore di Rita è impegnato? I curiosi, purtroppo, dovranno mettersi l’anima in pace, perché non si hanno informazioni al riguardo. La notizia social trapelata qualche tempo fa rispetto al presunto spasimante di nome Giuseppe Verdi, non era altro che uno scherzo di buon gusto riservato ai suoi fan.

Dalla Chiesa, la passione per gli animali e la politica

La conduttrice televisiva è da sempre un’attivista animalista, schierata in campagne promozionali a difesa di ogni specie animale. Infatti, chi segue i suoi profili social può notare che essi sono la testimonianza di un impegno costante volto ad aiutare in prima persona questi speciali esseri viventi, a cui come si dice popolarmente manca soltanto la parola per poter difendersi e far valere le proprie ragioni. A questo riguardo si ricordano le dichiarazioni poco felici che Rita esterna nei confronti del popolo cinese in occasione del Festival della carne di cane pdimostrando che il suo pensiero non si adegua mai al politically correct.

Tra le passioni di Rita, non passa in secondo piano la politica. Infatti, in questi ultimi giorni tra stupore e sgomento si apprende la notizia della sua candidatura al Parlamento nel partito Forza Italia.