Dalla Cina per l’Italia 1000 respiratori, milioni di mascherine

L’aiuto viene dall’Est

Mentre l’UE pensa prioritariamente a far discutere il MES in un momento in cui l’Italia è alle prese con un’emergenza mai vista dai tempi della II Guerra Mondiale, mentre si discute se farci sforare del 2,8% il rapporto deficit PIL e gli altri Stati Europei non inviano materiale medico e mascherine, a dare una mano all’Italia è la Cina.

Hanno già inviato 2 milioni di mascherine mediche ordinarie all’Italia per ordine del governo cinese. La Cina ha garantito che le commesse italiane saranno messe in priorità tra le aziende cinesi per l’acquisto di ventilatori polmonari. In poche parole: alla Cina vengono ordinate migliaia di dispositivi per la respirazione da tanti Paesi nel mondo e la Cina dà priorità all’Italia. Ora mandano anche 1000 respiratori polmonari che dovranno supportare il sistema sanitario sull’orlo del collasso a causa del coronavirus. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il suo omologo Wang Yi stamattina hanno discusso sull’opportunità di avviare una cooperazione sanitario-tecnologica fra i due paesi perché la Cina dall’emergenza coronavirus sta uscendo. Per il terzo giorno non si registrano contagi al di fuori della provincia dell’Hubei: oggi i contagi in Cina sono 19.

“La solidarietà paga”

“L’amicizia e la solidarietà reciproca pagano” commenta Di Maio. “Un’ottima notizia che la collaborazione tra Paesi porta a risultati concreti. Quanto realizzato tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il suo omologo cinese Wang Yi è segno che la solidarietà e l’amicizia tra i Paesi è l’unico vero antidoto quando si combattono epidemie come quelle del coronavirus” commenta il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri.

“Centomila mascherine di massima tecnologia, ventimila tute protettive, oltre a cinquantamila tamponi per effettuare test diagnostici donati sono un aiuto importante e soprattutto la possibilità di acquistare mille ventilatori polmonari. Nelle emergenze è necessario che il primo concetto sia la solidarietà, la trasparenza e la condivisione, perché è una battaglia che ci unisce tutti come essere umani per salvaguardare la vita di tutti”.

