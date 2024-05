Dalle cartucce alle App: com’è cambiato il mondo dei videogiochi

Il mondo dei videogiochi, specialmente quelli di fruibilità privata, è in continua evoluzione, non solo per quanto riguarda la grafica, le storie e il gameplay, ma anche per i formati e i supporti su cui è possibile giocare. Dalle famose cartucce, o cassette, nelle quali si soffiava dentro per rimuovere eventuale polvere dai contatti, ai moderni Blu Ray Disc per il 4K o l’8K. Facciamo, allora, un salto nel tempo e ripercorriamo le tappe principali di questa affascinante rivoluzione, dai primi vagiti dell’era digitale fino ai giorni nostri.

Cartucce: l’era dei pionieri

Le cartucce rappresentano la prima generazione di supporti per videogiochi della storia videoludica. Realizzate in plastica rigida e contenenti circuiti stampati, erano utilizzate principalmente nelle console casalinghe come Nintendo Entertainment System (NES) e Sega Master System. La loro capienza era limitata, il che si traduceva in giochi con una grafica, effetti sonori e una colonna sonora (quando presente) piuttosto semplici. Tra i titoli più iconici di quest’epoca ricordiamo Super Mario Bros., Pac-Man e Space Invaders. Una loro prima evoluzione arrivò grazie alle console portatili, come le diverse versioni dei Game Boy, che consentirono di allargare gli orizzonti su un supporto capace, finalmente, di includere una quantità di dati certamente maggiore rispetto all’inizio. Le varie edizioni di Pokémon ne sono la dimostrazione.

CD Rom: l’avvento del multimediale

L’introduzione del CD-ROM ha segnato un punto di svolta fondamentale per l’industria videoludica. I Compact Disc, con la loro maggiore capienza rispetto alle cartucce, permettevano di realizzare giochi con una grafica decisamente più complessa rispetto al recente passato, musiche più elaborate e persino filmati pre-renderizzati, che introducevano o intervallavano la trama del gioco. Console come Sony PlayStation e Sega Saturn ne sfruttarono appieno le potenzialità, regalandoci titoli memorabili come Final Fantasy VII, Metal Gear Solid e la saga di Crash Bandicoot.

DVD: l’era dell’alta definizione

L’arrivo del DVD ha portato un ulteriore salto di qualità in termini di capienza e prestazioni. I giochi per console come PlayStation 2 e Xbox potevano vantare una grafica ancora più realistica, con un 3D immersivo, animazioni più fluide e persino elementi interattivi in ​​alta definizione, anche se non ancora in 720p. Tra i capolavori di quest’epoca troviamo Grand Theft Auto: San Andreas, Halo: Combat Evolved e God of War. Anche la serie sportiva ha senz’altro beneficiato di questi cambiamenti, dato che siamo arrivati a titoli come FIFA08, PES 6, considerato ancora il più rivoluzionario titolo della storia del calcio su console, e Formula 1 2002.

App: il trionfo del mobile gaming

Con l’arrivo degli smartphone si è avuto il primo tentativo di smaterializzare il supporto del gioco, grazie al famoso e sempre attuale formato “Applicazione”. Una modalità di fruizione molto più semplice rispetto a quanto accadesse in passato, con i videogames semplicemente da scaricare e lanciare sul proprio dispositivo mobile, invece di dover acquistare un qualsiasi tipo di supporto fisico. Il joystick diventa lo schermo utilizzabile con le nostre dita. Questo, dunque, ha consentito agli sviluppatori di creare diverse versioni mobile anche di giochi famosi: da quelli sportivi, come FIFA o NBA, passando per le App dei casino in rete, con il poker, le slot o i giochi di carte, fino ad arrivare ai classici giochi da mobile della stregua di Fruit Ninja.

Blu Ray Disc: l’esperienza cinematografica

I Blu-ray Disc rappresentano l’ultima generazione di supporti fisici per videogiochi. Grazie alla loro enorme capienza, in termini di Gigabyte, permettono di realizzare giochi con grafica fotorealistica, mondi di gioco vastissimi, addirittura open world, e persino filmati in alta definizione indistinguibili da quelli cinematografici. Console come PlayStation 4/5 e Xbox One ne hanno sfruttato appieno le potenzialità, regalandoci esperienze di gioco immersive e indimenticabili. Da questo punto di vista, è enorme l’attesa per il rilascio del prossimo capitolo della saga di GTA, previsto per il 2025. Ci si aspettano grandi cose dal prodotto di Rockstar Games.

Cloud: il futuro è già qui

Il cloud gaming rappresenta l’ultima frontiera del gaming. Con questa tecnologia, è possibile giocare a videogiochi in streaming su qualsiasi dispositivo, senza bisogno di possedere una console o un PC potente. Il cloud si occupa di tutta l’elaborazione grafica e sonora, inviando al giocatore solo il video del gameplay, in tempo reale e senza lag in caso di ottima connessione ad internet. Sebbene ancora agli inizi, il cloud gaming, come quello di XBox o Playstation, ha il potenziale per rivoluzionare completamente l’industria videoludica, rendendo i videogiochi accessibili a chiunque, ovunque e in qualsiasi momento, senza dover possedere per forza un hardware performante in termini di scheda video o memoria fisica. Insomma, dalle cartucce alle app, il mondo dei videogiochi ha subito un’evoluzione straordinaria. Ogni nuova generazione di supporti ha portato con sé miglioramenti in termini di grafica, sonoro, gameplay e accessibilità. Oggi, con l’avvento del cloud gaming, il futuro del gaming appare più entusiasmante che mai, con possibilità illimitate per divertirsi e giocare in compagnia, indipendentemente dai limiti di spazio e tecnologia.