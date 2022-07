Dana Saber, chi è? Età, origini, Instagram, biografia

Dana Saber è un nome che probabilmente in molti non conoscono, ma che negli ultimi tempi è apparso più volte per il recente gossip sulla ragazza; si tratta dell’appassionato bacio scambiato con la modella Dayane Mello per le strade di Milano. Anche Dana è una modella, classe 1993, nata per la precisione il 23 marzo sotto il segno dell’Ariete. Le informazioni su di lei non sono molte, poiché la modella è in realtà da poco sotto i riflettori del gossip. Ciò che sappiamo è che Dana ha frequentato l’Università di Trieste, mentre vi sono ancora molti dubbi sulle sue origini. Si dice infatti che la modella abbia origini mediorientali, ma molti affermano che invece siano sudamericane.

Biografia e Instagram

Date le poche informazioni su Dana, ciò che sappiamo su di lei deriva principalmente dal suo profilo Instagram, rintracciabile con il nome danatwenty3. Grazie al suo profilo, aperto in realtà da poco (la prima foto risale infatti al 30 maggio 2022), sappiamo che la modella frequenta le amiche Soleil Sorge e Dayane Mello, con le quali è stata anche paparazzata in giro per Milano. Ma non è tutto, perché sempre grazie al profilo Instagram sappiamo che oltre a essere una modella, Dana è una grande tifosa dell’Inter.

Sul profilo Instagram della modella spiccano foto che mettono in risalto tutta la sua bellezza; capelli scuri, occhi profondi e una pelle olivastra probabilmente ereditata dalle sue origini. Oltre agli scatti di alta moda, non emergono molte altre informazioni su ciò che riguarda la sua vita in generale. Ad ogni modo, la ragazza sui social ha visto un aumento di follower proprio nell’ultimo periodo grazie al gossip generatosi dopo i baci appassionati con Dayane Mello. Quest’ultima invece già da tempo può vantare una nutrita community.

Dana Saber vita privata

Sulla vita privata di Dana Saber, e in particolare eventuali frequentazioni, non si sa molto, o per meglio dire quasi nulla. Sul profilo Facebook della modella spicca però la scritta “Single” nelle informazioni in merito alla situazione sentimentale. Al momento non vi sono smentite o conferme; quello che è certo, è che di recente Dana è stata fotografata a passeggio per le vie di Milano con le amiche Soleil Sorge e Dayane Mello.

Pare che le due modelle siano solo amiche, e che quei baci infuocati potrebbero essere stati solo una trovata pubblicitaria per attirare l’attenzione dei media e far emergere Dana; finora infatti era una modella ancora sconosciuta ai più. Tuttavia, non è sicuro che tra le due ragazze non vi sia veramente qualcosa di più.

Nelle recenti apparizioni di Dayane Mello in diversi reality show, si è infatti parlato più volte dei gusti della modella; Dayane ha affrmato spesso di non laciarsi condizionare da rigide barriere di genere ma, al contrario, si è sempre detta libera di amare chiunque. Insomma vuole dare priorità alla persona in sè e non al sesso di quest’ultima. Non sarebbe dunque insolito scoprire che tra Dayane e Dana si nasconda in realtà qualcosa di più di una semplice amicizia, che magari sta nascendo proprio sotto gli occhi dei fan.