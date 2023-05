Daniela Rosati, chi è? Suora, ex marito, dove vive, Instagram, presente

Daniela Rosati è una nota conduttrice e giornalista della televisione italiana che molti conoscono per aver condotto diverse trasmissioni sia sulla Rai che su Mediaset. Negli ultimi anni però Daniela Rosati sembra essere sparita dalla televisione, perché ha cambiato completamente il suo stile di vita. Sembra, infatti, aver anche abbandonato il suo lavoro di giornalista ed è sparita dai social. Il suo profilo Instagram non è più visibile. Vediamo nel dettaglio la vita e la carriera di Daniela Rosati

Daniela Rosati età e famiglia

Daniela Rosati è nata a Roma il 23 febbraio 1958. Non si hanno molte notizie sui i suoi studi, ma sappiamo che il debutto televisivo è arrivato nel 1994 su Retequattro, quando approda alla conduzione del magazine “Naturalmente bella”, una striscia di informazione quotidiana, che trattava argomenti medico-scientifici. Nel 1996, sempre per Retequattro, conduce il programma intitolato “Medicine a confronto”. Nel 1999 passa in Rai dove conduce il talk show da lei stesso ideato intitolato “Tutto benessere” sempre incentrato su argomenti di natura medica. Lo conduce per circa 10 anni fino al 2010. Non tutti sanno che fu la prima a trattare in televisione argomenti di psicosomatica e guarigione spirituale. Successivamente, sparisce dalla televisione questo perché decide di cambiare radicalmente la propria vita. Alle spalle ha due matrimoni: il primo con un uomo di nome Claudio e di cui non ha mai voluto dare altri dettagli; il secondo con Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, da cui si separa consensualmente nel 1999. Dai due matrimoni Daniela Rosati non ha avuto figli. Nel salotto di barbara D’Urso, la giornalista aveva confessato di aver perso un figlio in seguito alle violenze fisiche ricevute.

La svolta nella vita di Daniela Rosati

In diverse occasioni e interviste, Daniela Rosati ha dichiarato di aver lasciato la televisione per seguire la sua nuova vocazione religiosa. Infatti, ha deciso di intraprendere la strada della castità e divenire un’”Oblata brigidina”, ovvero una suora laica. Nel 2018, in una intervista a Spy ha detto: “Sono diventata un’oblata, ovvero consacrata all’ordine di Santa Brigida, mi sono trasferita in Svezia dove la Santa fondò il suo ordine”. Attualmente vive in Svezia. Inoltre, in passato aveva dichiarato che da giovane aveva seguito la religione buddista e più volte si era recata in India, dove era entrata in contatto con una realtà completamente diversa dalla nostra e impegnandosi molto nell’aiuto al prossimo: «A 21 anni ho incontrato a Milano un monaco tibetano e sono diventata buddista. Sono andata più volte in India e, dopo avere conosciuto quella realtà così diversa dalla nostra, mi sono impegnata nell’aiutare gli altri. Sono stata buddista per parecchi anni», ha dichiarato la giornalista.

La passione per la musica

Non tutti sanno che Daniela Rosati è stata anche una cantante. Nello specifico, la sua passione era la musica lirica e in un’intervista aveva detto di desiderare molto da giovane di diventare una cantante lirica. Purtroppo, a causa di un intervento alle corde vocali, ha dovuto rinunciare al suo sogno. Tuttavia, nel 1995 ha inciso un album per l’etichetta discografica RTI Music. Il titolo dell’album è “Allo specchio”.