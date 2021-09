Daniele Interrante: chi è, figlia, vita sentimentale, ex Gendalina Canessa, nuova fidanzata

Daniele Interrante è un conosciuto personaggio televisivo, diventato popolare grazie alla sua partecipazione al famoso dating show, condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. Insieme al suo collega e amico, Costantino Vitagliano, anche lui popolare per il programma di Maria De Filippi, hanno proseguito una carriera per certi aspetti parallela, lavorando insieme anche in alcuni film. Daniele, nel 2010 diventa padre di Chloe, la sua primogenita avuto con Guendalina Canessa, ex concorrente del Grande Fratello, la cui storia sembrerebbe esser terminata proprio da parte di lui, che avrebbe tradito la mamma di sua figlia con Francesca De Andrè, con cui è stato legato per diversi anni.

Daniele Interrante – sintesi

Nome: Daniele

Cognome: Interrante

Data di nascita: 9 dicembre 1980

Età: 40 anni

Luogo di nascita: Milano

Segno Zodiacale: Sagittario

Professione: Modello, opinionista, attore e personaggio televisivo

Daniele Interrante famiglia, carriera e figlia

Daniele Interrante è nato a Milano il 9 Dicembre 1980. Daniele Interrante attualmente lavora come opninionista, modello e imprenditore, inizia la sua carriera come modello, ma le porte al mondo dello spettacolo si aprono solo dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, nei primi anni del 2000. Partecipa a L’Isola dei Famosi come naufrago e lo troviamo spesso come opinionista nei programmi tv. Daniele Interrante decide di completare la sua carriera, esordendo come attore, nel 2005, nel film “Troppo Belli” al fianco dell’ex tronista Costantino Vitagliano e in “Vita Smeralda” di Jerry Calà.

Daniele Interrante e Guendalina Canessa

Daniele Interrante e Guendalina Canessa iniziano un’importante storia d’amore nel 2007. I due, nel 2010, sono diventati genitori di Chloe. Pochi mesi prima della nascita della loro primogenita, la Canessa e Interrante si sposano con una cerimonia privata in Giamaica. Ma, dopo appena due anni di matrimonio, si separano, sembrerebbe a causa di un tradimento da parte di Interrante con Francesca De Andrè.

Daniele Interrante nuova fidanzata

La storia d’amore con la Canessa, così come quella con la De Andrè, sono ormai passate. Daniele, nonostante sia sempre stato circondato da belle donne, per un pò non ha fatto parlare di se per quanto riguarda la sua vita sentimentale. Attualmente, però, sembrerebbe che Daniele abbia ritrovato l’amore con una donna che non appartiene al mondo dello spettacolo. La donna che ha fatto perdere la testa al bel Daniele, si chiama Margherita Magri e ha circa 20 anni in meno di lui. Daniele ha 40 anni e Margherita 20 ma questo gap non sembra creare alcun ostacolo la rapporto, stando alle foto e alle frasi che si dedicano sui social.