Dati facebook: ecco cosa non dire mai

Croce e delizia del web, i ocial sono usati da tutti, sempre, fin troppo, col rischio di diffondere i nostri dati su Facebook. Nonostante passino gli anni e nascano altri social, FB resta al momento il più usato in Italia.

L’idea alla base del progetto di Zuckerberg è di creare un mondo sempre più aperto e connesso. Ma negli anni il problema della violazione della privacy su Facebook è cresciuto sempre più. Sia per l’utilizzo dei dati online, che per le ripercussioni nel mondo reale.

Per questo, ci sono delle cose da non dire mai sulla propria pagina se volete stare tranquilli. Perché raramente il problema è un account Facebook rubato, ma spesso la divulgazione di informazioni che è meglio non rendere disponibili a tutti.

Dati Facebook, ecco cosa tacere sul proprio profilo

Ricordate che non ci sono solo i vostri amici, a curiosare i vostri stati da Facebook; soprattutto se non avete inserito una serie di restrizioni nella privacy. Quindi per prima cosa dovete verificare account Facebook, per vedere chi ne ha accesso.

Tra chi spulcia sui profili del social network non per motivi d’amicizia, ci sono datori di lavoro, forze dell’ordine, cacciatori di informazioni e pure i cyber criminali; talvolta tentano un furto identità Facebook per carpire quante più possibili informazioni sugli ingnari utenti del web. Per chi sa come accedere alle password Facebook rubare una identità è cosa semplice. Inoltre, un profilo Facebook rubato può fare da copertura a chi non vuole agire in prima persona per motivi evidentemente poco edificanti.

Ma al di là di questi raggiri da hacker su Facebook, vediamo cosa non mettere in rete per non correre rischi.

Data di nascita e nomi dei familiari

Anche se non riceverai gli auguri per il tuo compleanno, poco male. Meglio non pubblicare online la tua data di nascita. O almeno non completamente: in America viene usata dai criminali per ricostruire i dati della tessera sanitaria. Un altro dato sensibile che è meglio non pubblicare, è il nome da nubile di tua mamma. Spesso fa parte delle classiche domande di conferma del sistema, che si usa per ricordare la password di accesso; proprio per questo, rischi di facilitare il compito a ruba password Facebook di professione. E, per ovvi motivi, è fondamentale non pubblicare online il nome dei bambini. Che, in quanto minori, hanno, o dovrebbero comunque avere, maggiori tutele online. Soprattutto da parte dei propri genitori.

Il tuo indirizzo e le immagini del tuo appartamento

Per fornire indirizzi Facebook non è il luogo adatto; l’indirizzo di casa è un dato rischioso da pubblicare. E non pubblicare nemmeno foto del tuo appaartamento: chiunque potrebbe capire dove sei e come vivi. Certo è bello mostrare l’ultimo acquisto fatto all’ikea, ma è anche ovvio che la planimetria del tuo appartamento può servire ai cyber ladri dotati di spirito d’osservazione. Equivale a un sopralluogo, comodamente eseguito al computer.

Dati Facebook, rientrano anche le ferie

Stai andando in vacanze? Non c’è bisogno di raccontarlo al mondo virtuale. Ci sono stati casi in cui, dopo comunicazioni del tipo “non sono a casa, dal giorno X, al giorno Y”, “sono in vacanza al mare” e simili hanno aiutato i ladri; questi hanno fatto visita agli appartamenti lasciati incustoditi, conosendo preventivamente gli orari, gli spostamenti, la durata delle ferie, dei proprietari dell’immobile. In questi casi di violazione privacy Facebook ha poche colpe.

Foto rubate Facebook, fate attenzione

Anche sulla questione foto, inclusi tag e commenti, bisogna andarci cauti. Sono innumerevoli i casi al mondo in cui degli scatti da ubriachi, pose compromettenti, atteggiamenti fin troppo libertini, sono costati il posto di lavoro, se non peggio…

Così come il sexing, ovvero le foto sexy soprattutto eseguite da incauti e ingenui utenti, spesso ragazze. Il fenomeno delle foto rubate da Facebook è concreto; possono essere usate per scopi loschi, o addirittura divenire una forma di ricatto.

Dati Facebook: da evitare anche le confessioni

Le dichiarazioni sulla vita, le confessioni che arrivano dal cuore, tenetele per voi. Anche perché non crediate che possa veramente interessare la resto del pianeta se odiate il capo, il lavoro o inviadiate l’erba del tuo vicino che è sempre più verde.

Le attività ai limiti del corretto non vanno sbandierate. Come ad esempio un comportamento al limite o rischioso alla guida di un veicolo; non è proprio l’ideale da postare online se sei in cerca di una nuova compagnia di assicurazione.

Numero di telefono e motori di ricerca

Con il furto account Facebook un malitenzionato può avere i vostri dati sensibili. Ma cercate di non rendergli le cose ancora più facili. Non si dovrebbe neppure dire, ma non dovete postare il vostro numero di celllulare. Nè sul vostro profilo, nè rispondendo a messaggi o SMS dubbi; non esiste un numero di telefono di Facebook da cui l’azienda vi possa scrivere per vincite o altre promozioni, quindi non rispondete.

Attenzione anche a gruppi privati, forum e siti. Certi dati sono leggibili da tutti, anche all’amico dell’amico di un conoscente del tuo conoscente. E alcune delle pagine, è sempre bene ricordarlo, sono visibili anche al di fuori del solo, già enorme, network sociale.

Anche autorizzare la visione del proprio profilo tra i risultati dei motori di ricerca, può essere controproducente; apparire su Google vuol dire rendere disponibile a tutti il nome, la faccia, e buona parte delle informazioni personali. Poi non pendetevela con Facebook se proprio quella collega a cui volevate nascondere la vosra età, va a raccontarlo a tutti!