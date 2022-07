David Rossi, chi è? Morte, figlia, moglie, caduta

David Rossi, chi è? Come è avvenuta la sua morte? Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata e sulla carriera.

David Rossi responsabile della comunicazione della Banca Monte Paschi di Siena è nato nel 1961, ed ha lasciato i suoi cari all’età di 52 anni. L’uomo era un personaggio molto noto anche prima che diventasse una persona di spicco per la sua posizione lavorativa.

Sfortunatamente, la sua storia è nota a tutti noi per la sua scomparsa. David Rossi è stato ritrovato morto proprio dietro la sede storica della Banca Monte Paschi di Siena, avvenuta il 6 marzo 2013 nella città del Palio.

Il tragico evento ha visto l’uomo in totale agonia per ben 20 minuti e ci vorranno altrettanti minuti prima che qualcuno possa soccorrerlo senza avere un risolto positivo. Cerchiamo di fare chiarezza sulla vita di David Rossi.

David Rossi, non si è suicidato: la famiglia

David Rossi era molto amato dalla sua famiglia, tanto che tutt’oggi la moglie Antonella Tognazzi e la figlia Carolina Orlandi, si battono affinché possa emergere la verità sulla morte dell’uomo, in quanto secondo gli affetti per quanto fosse attaccato alla voglia di vivere sembra assolutamente inverosimile che si sia potuto togliere la vita, in questo modo cercano di far tacere coloro che mettono in dubbio questo punto.

Sia Antonella che Carolina dal primo istante in cui David è morto, non hanno mai smesso di cercare la verità. La ricerca sui veri moventi dell’accaduto sono nati dopo la visione di un video in cui viene mostrato l’attimo dove David Rossi perde la vita. Da quel momento è iniziata la loro ricerca della verità sul presunto omicidio. Una disputa legale che dopo 6 anni ancora non vede la fine.

Le prove che mettono in disaccordo la famiglia con la Questura

Di fronte all’ipotesi di suicidio, i familiari mettono agli atti il video rendendolo pubblico in cui si evincono diversi avvenimenti che mettono sul chi va là gli inquirenti. La caduta dell’orologio dopo mezz’ora che l’uomo atterra sull’asfalto. Alcune ferite riportate sul corpo di David Rossi che non sono conciliabili con la caduta. Tutto questo avrebbe portato la moglie e la figlia a continuare la loro lotta per scoprire la verità.

Nonostante ciò, secondo Antonella Tognazzi, il marito qualche giorno prima non era proprio come “al solito”. Era di consuetudine confidarsi con la moglie di tutto, mentre nei giorni precedenti all’evento, secondo lei, era molto scostante e introverso. Questo sarebbe già bastato per accendere le spie che qualcosa non stava andando per il verso giusto.

La carriera

David Rossi era non solo impiegato presso la Banca MPS, ma era anche vicepresidente del Palazzo Te. Responsabile della sezione arte e cultura oltre ad occuparsi di molti progetti culturali per la dirigenza di Vernice.

Come possiamo notare, nonostante una vita agiata e una famiglia presente, le ombre sulla morte di David Rossi è avvolta nel mistero. Senza dubbio la moglie e la figlia continueranno nella loro battaglia per scoprire la verità su ciò che davvero abbia portato l’uomo al suicidio. Oppure a scoprire quali sono stati i reali motivi che hanno spinto David Rossi a commettere questo gesto estremo, o chi sia stato a togliergli la vita.