Davide Fontana, chi è? Linkedin, Instagram, Facebook

Davide Fontana è l’omicida reo confesso della ventiseienne Carol Maltesi, alias Charlotte Angie, il cui corpo è stato identificato ieri, in base alla divulgazione delle immagini dei suoi tatuaggi e alla collaborazione di quanti la conoscevano e ne avevano avvertito e segnalato la scomparsa. Il 43enne avrebbe avuto in passato una breve relazione con la vittima, già precedentemente madre di un bambino ora purtroppo rimasto orfano.

Ma vediamo meglio di seguito chi è quest’uomo e di cosa si occupa nella vita.

Davide Fontana, chi è, la confessione dell’omicidio

L’uomo, secondo fonti informative autorevoli, sarebbe un bancario e abita a Rescaldina, un paese in provincia di Brescia non lontano dal luogo in cui abitava Carlo Maltesi, con cui avrebbe avuto una breve relazione sentimentale.

Dopo la fine della storia, risulterebbe che i due erano rimasti comunque in buoni rapporti. Secondo le indagini condotte carabinieri della compagnia di Breno e del nucleo investigativo di Brescia e coordinate dal procuratore Lorenza Ghibaudo, l’omicidio si sarebbe consumato a fine gennaio nell’abitazione della giovane vittima. Il 43enne è stato sottoposto a fermo giudiziario cautelare proprio nella giornata di ieri 29 marzo e nell’occasione, sottoposto ad uno stringente interrogatorio, ha confessato l’efferato crimine. Il movente non è stato chiarito, poiché il Fontana ha dichiarato di aver agito d’impulso senza apparenti ed evidenti motivi. Il cadavere è stato tenuto per quattro mesi in congelatore e poi è stato fatto a pezzi. Fontana è arrivato anche a pagare affitto e utenze dell’appartamento della vittima per non farsi scoprire, rispondendo perfino alle chat sul telefono della ragazza per sviare ogni sospetto. Dopo la confessione, Fontana è attualmente sotto processo per omicidio volontario, occultamento e distruzione di cadavere.

Altre occupazioni di Fontana e profili social

Per quanto riguarda il tipo di lavoro che svolge, c’è da dire che l’uomo, si definisce anche food blogger, food lover e hotellerie blogger, e, con questo profilo professionale, su Instagram vanta oltre 13mila follower. Fontana ha anche un blog professionale sulle ricette e sulla cucina che si chiama “Storie di food“, che ha gestito finora personalmente.

E’ stato rinvenuto anche un altro profilo Instagram dell’assassino, questa volta dedicato alla fotografia, ma di ben altro tipo rispetto alla cucina: gli inquirenti vi hanno trovato immagini di giovani donne e di ragazze in abbigliamento succinto e in atteggiamenti provocatori. Lo scorso 13 marzo, tra le ultime foto pubblicate, ci sono proprio delle immagini della vittima, quando ormai Carol era morta da alcuni mesi, e viene fatto anche il nome d’arte: Charlotte Angie. Sotto la didascalia di queste immagini, in queste ore sono cominciati ad arrivare insulti contro l’assassino. Nella “bio” di quest’ultimo account Instagram, l’uomo si definisce così: “Scatto per passione, sperimento, esploro. La banalità mi annoia” con invito a contattarlo direttamente per eventuali collaborazioni.

Nel blog di cucina invece questa è la descrizione che fornisce di se stesso: “Amo la cucina a 360°, mi diletto ai fornelli, provando e riprovando ricette tradizionali e non, cercando spunti e ispirazione dai migliori chef”.

Meno visibili altri profili social.