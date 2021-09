Davide Silvestri: chi è, carriera, Vivere, GF Vip

Davide Silvestri è un noto attore italiano, imprenditore e aiuto regista. Il suo volto è facilmente riconoscibile, visto che ha interpretato per diversi anni il bel Marco Falcon nella fortunata soap opera Vivere. Nel 2003 si classifica quarto nella prima edizione de L’Isola dei Famosi. Attualmente è un concorrente Grande Fratello Vip 2021, condotto da Alfonso Signorini.

Davide Silvestri dettagli

Nome: Davide

Cognome: Silvestri

Data di nascita: 17 maggio 1981

Età: 40 anni

Segno zodiacale: Gemelli

Luogo di nascita: Milano

Professione: attore, aiuto regista e imprenditore

Profilo instagram ufficiale: silvestri_davide_ufficiale

Davide Silvestri chi è, età, vita privata

Davide Silvestri nasce a Milano il 17 maggio del 1981. È cugino del cantante e frontman dei Modà, Kekko Silvestre. Inizia la sua carriera giovanissimo, come modello e in campo pubblicitario, per dedicarsi poi alla sua vera passione, la recitazione, iniziando la sua carriera d’attore all’età di diciassette anni. Dal 1999 al 2003 è infatti uno dei protagonisti, nel ruolo di Marco Falcon, della soap opera di Canale 5 Vivere. Sarà proprio questo il ruolo che lo porterà a raggiungere una grande popolarità. Nel 2003 partecipa alla prima edizione de L’isola dei famosi, condotto da Simona Ventura, classificandosi al quarto posto. Nel 2005 entra all’Accademia dei Filodrammatici di Milano, dedicandosi così alla sua formazione, e cominciando la sua carriera teatrale e cinematografica.

Davide Silvestri carriera professionale

Davide Silvestri è un noto attore italiano, imprenditore e aiuto regista. Dopo aver lavorato come modello e posato per alcuni servizi fotografici, inizia la sua carriera di attore. Nel 1999, esordisce in televisione nella soap opera Vivere. Al termine dell’esperienza, nel 2003, Davide partecipa alla prima edizione de L’Isola dei Famosi. In teatro, prende parte a spettacoli, come Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, Romeo e Giulietta di William Shakespeare, Cecè e Bellavita di Pirandello, Antigone di Sofocle, sempre come protagonista. Nel 2006 debutta al cinema con Coppia normalissima alla prima esperienza, scritto e diretto da Luca Mazzieri, nel ruolo di Romeo. Lo ritroviamo, poi, anche in Scrivilo sui muri e La fidanzata di papà. Davide prende parte anche ad alcune fiction in tv, come Don Matteo 9, Che Dio ci aiuti e Squadra mobile. Davide, oltre alla sua carriera di attore, porta avanti anche il suo sogno, fonda la sua azienda, Lira, specializzata nella produzione di birra artigianale. Attualmente è un concorrente Grande Fratello Vip 2021, condotto da Alfonso Signorini.

Davide Silvestri fidanzata

Non sappiamo se Davide sia attualmente fidanzato oppure single. Spesso, all’interno della casa del Gf Vip, ha nominato una ragazza di nome Alessia, che sembrerebbe stia frequentando da qualche mese.