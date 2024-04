Deadpool 3, anticipazioni: quando esce il nuovo capitolo della saga?

Deadpool 3, il terzo capitolo della saga è la pellicola più attesa dai fan della Marvel. Quando vedremo al cinema il terzo film dell’eroe vestito di rosso?

Il ritorno del mercenario chiacchierone dei fumetti è quello che tutti stavano ormai aspettando da diverso tempo, ebbene l’attesa è ufficialmente finita. Il super eroe più simpatico della storia della Marvel sta per fare il suo ritorno e in grande stile. Con lui anche il rientro in scena di Wolverine.

Co-scritto, diretto e co-prodotto da Shawn Levy, la storia si basa su Deadpool e Wolverine, a tutti gli effetti può essere considerato un sequel non solo del passato Deadpool, ma anche degli X-Men. E non finisce qua, si tratta del primo film della Marvel che a tutti gli effetti ha ottenuto la classificazione R negli Stati Uniti.

Protagonisti assoluti Ryan Reynolds che veste i panni di Wade Wilson e Hugh Jackman in quelli di Logan, con loro anche: Emma Corrin, Matthew Macfadyen, Jennifer Garner e Aaron Stanford.

Deadpool e Wolverine: ecco la data di uscita ufficiale

Quindi, il terzo film uscirà nelle sale il prossimo 26 Luglio, in Italia. Una data molto attesa che è stata ufficializzata nei giorni scorsi, anche grazie all’uscita del nuovo atteso trailer che ha svelato qualche cosa in più sul rapporto tra i due supereroi. Gli esperti del settore hanno anche sottolineato come i due si siano incontrati anche nei fumetti.

Deadpool e Wolverine: quale è stato il loro percorso cinematografico

Ebbene, adesso i due si trovano a lavorare insieme, ma il loro percorso cinematografico è stato davvero molto diverso e distinto: la prima apparizione di Deadpool risale al 2009 per la precisione in X-Men le Origini: Wolverine. In quel caso, il suo aspetto era molto diverso. Il suo ruolo era quello di un mercenario con la bocca cucita sotto il comando di William Stryker. Una versione che ai fan non è per nulla piaciuta.

Poi con il passare del tempo e le altre pellicole proposte dalla Marvel, le cose sono cambiate, in X-Men: Giorni di un futuro passato, Deadpool ha finalmente potuto ottenere una nuova linfa, dando cosi il via ad una saga personale e molto apprezzata dai fan, anche per il fatto di essere più simile ai fumetti.

Il secondo capitolo aveva mostrato come, grazie ad un dispositivo, il protagonista riesce a viaggiare nel tempo e arrivare nella linea temporale di X-Men-le origini, particolare che ha dato vita al punto in cui siamo oggi.