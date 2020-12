Decreto Natale: le regole valide dal 21 dicembre al 6 gennaio e le relative sanzioni

Decreto Natale: le regole valide dal 21 dicembre al 6 gennaio

Il decreto Natale approvato dal governo prevede una nuova stretta sulle festività natalizie e del nuovo anno. Obiettivo del governo è evitare occasioni di assembramenti in famiglia e non solo, che porterebbero a una ripresa dei contagi da coronavirus.

Tra le novità, la più importante riguarda l’istituzione di una zona rossa e arancione in tutto il territorio nazionale in alcuni giorni. Vediamo, una per una, tutte le regole da rispettare e le sanzioni per chi le infrange.

Zona Rossa