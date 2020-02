‘Delazione fiscale’: spie anti-evasione

Il decreto europeo e cosa dice

Contro gli evasori il Fisco ce la mette tutta. Ma davvero tutta. Anche ricorrendo a strumenti come la delazione, favorendo le ‘spiate’ contro i furbetti che non pagano le tasse. Il 29 gennaio l’Italia ha recepito la direttiva europea Dac 6 che implementa (di nuovo) altri controlli sui contribuenti.

Il decreto legislativo di recepimento della direttiva Dac 6 (Directive on administrative cooperation) è stato approvato il 29 gennaio dal consiglio dei ministri ed è già stato ribattezzato come un decreto che istituirà uno stato di polizia fiscale. Attenzione all’idea di proporre al commercialista una soluzione come la strategia di elusione fiscale: rischiate che vi denunci lui.

Cosa prevede la legge in questione

Lo scopo del decreto è quello di obbligare contribuenti e i loro consulenti (figure probabilmente come quelle già interessate agli obblighi di denuncia anti riciclaggio, come ‘Commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, notai e avvocati’) a denunciare schemi di pianificazione fiscale aggressiva… dal 2018.

Proprio così, una norma che si applica retroattivamente. La norma contiene anche l’obbligo di delazione o autodenuncia per ogni operazione transfrontaliera che abbia ad oggetto condizione di riservatezza, l’utilizzo di strutture standardizzate, commissioni per vantaggi fiscali ecc. da oggi quindi il consulente/commercialista ha l’obbligo di denunciare queste operazioni. Altrimenti? Altrimenti rischia sanzioni amministrative da 2 mila a 21 mila euro. Vero è che queste sanzioni son ben poca cosa di fronte ai guadagni per vere operazioni di elusione fiscale che possono fruttare milioni di euro risparmiati. Tuttavia non si può comunque fare a meno di notare la linea sempre più sottile della privacy dei contribuenti ed un fisco sempre più aggressivo.

