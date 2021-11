Delia Duran moglie Alex Belli: chi è, nome vero, carriera, figli, gelosia Soleil

Per tutti è Delia Duran la bellissima modella e attrice di origine venezuelana, oggi anche moglie dell’attore Alex Belli, da settembre 2021 concorrente del Gf Vip. Delia, il cui vero nome è Nusat Del Valla Duran Perez, è nata nel 1988 a Merida. La coppia, che si è conosciuta sul set di “Furore-Capitolo secondo”, è legata dal 2019, anno in cui hanno messo alla prova il loro amore nel reality Temptation Island Vip 2019. Alex e Delia si sono sposati il 26 giugno con rito solo religioso, dunque, non valido in comune, sembrerebbe perché non sia ancora stato ufficializzato il divorzio di Alex dalla sua prima moglie, la modella slovacca Katarina Raniakova.

Delia Duran – sintesi informazioni

Nome d’arte: Delia Duran

Nome completo: Nusat Del Valla Duran Perez

Data di nascita: 17 aprile 1988

Età: 33 anni

Segno Zodiacale: Ariete

Luogo di nascita: Mérida (Venezuela)

Professione: Modella e attrice

Profilo Instagram Ufficiale: @deliaduran_official

Delia Duran età, data di nascita, inizio carriera in Italia

Delia Duran, all’anagrafe Nusat Del Valle Duran Perez, è nata il 17 aprile 1988 a Merida in Venezuela. Appassionato sin da bambina di recitazione e moda, Delia inizia da subito a cimentarsi nel piccolo schermo, recitato in alcune telenovelas venezuelane. Giunta in Italia, Delia inizia subito la sua carriera come modella e attrice.

Delia Duran carriera

Delia Duran, in Italia, diventa popolare per aver recitato nella fiction “Il bello delle donne”, nella serie “L’onore e il rispetto-Ultimo capitolo” e sul set di “Furore-Capitolo secondo”., dove ha conosciuto il suo attuale marito, Alex Belli.

Delia Duran figli

Nonostante anche per Delia, quello con Alex è un secondo matrimonio, non ha figli. Non ha mai nascosto di volere allargare la famiglia insieme al suo attuale marito.

Delia Duran e Alex Belli

Delia Duran contro Soleil Gf Vip

Delia Duran che ha sempre difeso il marito Alex Belli, concorrente al Gf Vip, la scorsa settimana si è vista costretta a entrare in casa per mettere in chiaro il suo stato d’animo, di fronte ad alcune scene tra l’attore di Centovetrine e Solei che l’hanno fatta soffrire. Non sono mancate, infatti, infatti tra i due coinquilini del reality, coccole, carezze e baci (a detta loro “cinematografici” che hanno fatto andare Delia su tutte le furie. Alex e Soleil si sono giustificati affermando che tra di loro c’è solo una pura e semplice amicizia, ma Delia sembra non essere d’accordo e ha riservato parole molto dure, prima contro Soleil, definendola una “gatta morta” e poi verso suo marito Alex.