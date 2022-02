Depressione, il male più temuto dopo il cancro

E’ difficile definire davvero la depressione, comprendere quando passa da quel vago senso di “male di vivere” che citava Montale, la vera patologia. E dato che per la depressione sintomi fisici evidenti quasi non ci sono, c’è ancora molto pregiudizio attorno; come se in fondo potesse guarire da sola.

Ma in realtà la depressione cronica è una vera malattia e, dice l’Oms, le persone la temono più del cencro. Però se ne parla poco, o male. La si sminuisce, si trovano pseudo soluzioni, diagnosticarla non è facile ed accorgersi che la persona accanto a sé ne soffre nemmeno.

Una depressione mascherata, proprio a causa dei pregiudizi, porta le persone a rivolgersi ai medici molto tardi, spesso diversi mesi dopo che insorgono i sintomi. Il perché, probabilmente, è legato alla vergogna che si prova per questa condizione, che non sempre è vista come una malattia, o dall’incapacità di accettare di avere bisogno di aiuto.

I dati nel mondo

L’OMS ha sostenuto che entro il 2030 questo disturbo diventerà la malattia cronica più diffusa al mondo.

L’aumento esponenziale dei casi nel nostro Paese potrebbe trovare una correlazione nella crisi economica che stringe sempre più famiglie, e nel mutamento dei ruoli in famiglia. Sono le donne quelle più colpite, su 4 milioni e mezzo di persone in Italia che presentano della depressione sintomi e caratteristiche. Al fatto che siano soprattutto le donne a soffrire ne si ricollega il profondo mutamento del ruolo di queste ultime nel mondo professionale, in famiglia, la presenza di molte responsabilità, lo stress.

Inoltre, da non dimenticare la depressione post partum, una condizione che può presentarsi in qualsiasi neo mamma, e che ha una serie di causa fisiche e ambientali. Alla puerpera serve sostegno e aiuto, e nel mondo frenetico di oggi chi non ha una famiglia vicino si ritrova sola. Troppo sola.

Depressione ansiosa, quando lo stress è troppo

Lo stress è considerato una delle maggiori cause di depressione, soprattutto quella di tipo ansioso, nel 57% dei casi. I dati arrivano da una indiagine di ONDA (Osservatorio nazionale sulla salute della donna): sulla depressione test e questonari, oltre alle diagnosi dei medici, permettono di fare un quadro della situazione.

L’indagine di ONDA è stata condotta su 1004 persone, 501 uomini e 503 donne. L’analisi ha rilevato che è un problema molto temuto dalla popolazione, e che costa almeno 800 miliardi di dollari all’anno. Non solo, preoccupante è che almeno una persona malata su tre non riceva le cure necessarie. Molti si chiedono dalla depressione come uscirne, ma non riescono a trovare il sostengo adatto alle loro esigenze.

La depressione, subito dopo i tumori, è la malattia più temuta per le conseguenze che può avere sulla vita del paziente. Uno su 4 ritiene che sia impossibile comprendere fino in fondo la depressione, e che sia necessario solamente imparare a convivervi.

Molti degli intervistati sostengono che più cause li abbiano portati alla depressione: stress, traumi, personalità fragile; si fa fatica a interagie finché diventa una depressione sinonimo di isolamento. Al disturbo sono correlate sensazioni come tristezza, solitudine, pensieri negativi. Nei casi davvero gravi per chi soffre di depressione suicidio e abbandono totale sembrano modi per trovare sollievo.

Esiste anche la depressione reattiva; questa si mostra come reazione, appunto, a situazioni particolari, per esempio un lutto o un incidente. Anche in questo caso, la tempestività può fare la differenza; se diviene un disturbo cronico, tutto è più difficile.

Depressione cura, come fare

L’obiettivo di Onda è aumentare la conoscenza e la consapevolezza di questa malattia. Ridurre lo stigma nella popolazione significa avvicinare i pazienti a una diagnosi precoce e a cure tempestive, contribuendo a migliorare la qualità e l’accessibilità dei servizi ospedalieri e territoriali dedicati.

L’aiuto di un professionista è fondamentale. Bisogna creare un buon rapporto con lo psicologo, anche perché il processo può essere lungo. Ma iniziare presto aiuta il percorso. Anche le terapie farmacologiche possono aiutare, ma solo il medico può decidere se seguire questa strada.

Una delle insidie peggiori è la depressione giovanile, che può partire anche in età molto precoce. Il binomio “depressione adolescenza” non è raro, e va constantemente monitorato. E talvolta ci si scontra anche con la depressione infantile; in questi casi, il ricorso al medico deve essere immediato.