Didattica a distanza, quando si attiva? Ecco le ultime regole

E’ da poco stato annunciato il ritorno della dad (letteralmente didattica a distanza) in alcune scuole d’Italia.

L’incubo di tenere e seguire lezioni online è ridivenuto realtà. L’aumento dei contagi, in tutta la penisola, non ha fatto ben sperare i governatori di alcuni comuni e regioni.

Docenti e studenti saranno quindi costretti a condividere l’estenuante esperienza scolastica che li vede distanti e infelici. Il personale e gli alunni si trovano nuovamente privati di un fondamentale rapporto umano.

La difficile situazione scolastica: dad o non dad?

Negli ultimi giorni, insegnanti e presidi hanno deplorato le catastrofiche condizioni in cui versa il nostro Paese: la situazione è fuori controllo, la popolazione italica presenta un gran numero di persone infettate dal covid o dalla contagiosa variante omicron.

Quantunque il ministro dell’istruzione Bianchi abbia nettamente rifiutato il ritorno in dad, il corpo docenti e il restante personale scolastico fa appello al buonsenso.

A poco sono servite le rassicurazioni da parte di un governo che asserisce fieramente di aver provveduto alle magagne insite nel precedente sistema. I sindaci di diversi comuni dell’Italia meridionale e presidenti di regioni, quali Vincenzo De Luca, si erano saldamente opposti a un ritorno in presenza.

Le critiche riguardo alla gestione della didattica

Tantissime le petizioni online affinché sia nuovamente bloccata la didattica dal vivo: il rialzo della curva dei contagi, durante le feste natalizie, mette in serio pericolo la salute di milioni di alunni e impiegati.

Sono soprattutto i docenti a richiedere tempo per poter gestire meglio l’amministrazione delle scuole: due settimane potrebbero essere sufficienti per arrivare a stabilire come fronteggiare la pericolosa epidemia.

Il sito facebook del ministero dell’istruzione trabocca di post evidenzianti gli errori commessi nel tentare di ripristinare un’ordinaria vita scolastica. Un’utente del social network, Flora Marcandalli, ha aspramente criticato la scelta di utilizzare dei banchi a rotelle, invece di installare dei depuratori all’interno delle scuole.

Ritorno alla didattica a distanza e nuove norme

La soglia per la dad è ancora tutta da vedere: al momento si desidera accrescerla per la fascia di età in cui si è maggiormente coperti dal vaccino.

Il presidente del Veneto Zaia sostiene che l’elaborazione delle nuove condizioni spettino al Comitato scientifico tecnico.

Attualmente, disponiamo delle regole contenute nel protocollo della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni.

Per le scuole d’infanzia, sono previsti dieci giorni di quarantena è prevista una settimana di quarantena, se si registra anche un solo caso Covid. Per le scuole elementari e le classi di prima media, saranno d’obbligo dieci giorni in in dad, se i contagiati risulteranno essere due o più di due.

A partire dal secondo anno delle medie fino all’ultimo anno delle superiori, la separazione scatta quando, nella stessa classe, si verificano tre o più casi di contagio. Anche in tal caso, sono previsti dieci giorni in dad.

Si giungerà poi al potenziamento dello screening, attraverso lo stanziamento di risorse perché studenti, docenti, presidi e collaboratori possano compiere il test in farmacie. Previsti anche i progetti miranti alla distribuzione gratuite di mascherine Ffp2 e al finanziamento di un piano di sostegno psicologico anche per il 2022.

Per dipendenti scolastici no vax e contagiati, la situazione è ancor più ingestibile, dato che la didattica va avanti con forti sbalzi.