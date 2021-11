Diego Uomini e Donne: chi è, età, cognome, lite Ida Platano

Diego di Uomini e Donne è un uomo di 42 anni, originario di Roma. Cavaliere del trono over, del programma tv Uomini e Donne, Diego ha sempre colpito tutti per il suo marcato accento romano e per la sua schiettezza. Diego, già papà di un bambino, partecipa al programma per cercare l’amore in tv. Dopo alcune conoscenze non approfondite, Diego sembrava essersi interessato molto alla dama Ida Platano, rientrata nel parterre dopo il termine della sua storia con Riccardo. Tra Diego e Ida le cose sembravano andare a gonfie vele, tanto che i due dopo essersi dichiarati parole d’amore decidono di lasciare insieme il programma e vivere la loro conoscenza lontano dai riflettori. Ma, a causa, di una incomprensione e di una litigata tra Ida e Tina Cipollari, la coppia inizia a mostrare insicurezze che porteranno a scatenarne la rottura.

Diego Uomini e Donne – dettagli sintesi

Nome: Diego

Cognome: Tavani

Data di nascita: 21 settembre 1979

Età: 42 anni

Segno Zodiacale: Vergine

Luogo di Nascita: Roma

Professione: commerciante

Diego Uomini e Donne chi è, età, lavoro

Diego Tavani nasce a Roma nel 1978. Diplomato in ragioneria, poi comincia a lavorare nel bar tabaccheria di famiglia a Roma. Diego è stato sposato e ha un figlio di nome Leonardo.

Ida Platano

Ida, è una giovane donna di 39 anni, diventata popolare grazie alla sua partecipazione al programma tv, Uomini e Donne, trono over. Ida, che di cognome fa Platano, è in cerca dell’amore e, inizialmente sembrava averlo trovato con Riccardo Guarnieri. La loro storia, per i fan della trasmissione, è nota per i continui alti e bassi che alla fine hanno portato alla rottura. La coppia, molto seguita all’interno del programma, aveva anche partecipato al reality Temptation island, dove non avevano nascosto i loro alti e bassi. Ida, è mamma di Samuele, un bambino di 9 anni che è tutta la sua vita. Ida ha scelto di crescerlo da sola, dopo che il padre del bambino ha scelto di non fare parte della loro vita. La fine della storia d’amore tra Ida e Riccardo, lascia un grande amaro in Ida, tanto che ha confessato di esser stata in cura da uno psicologo. Ora, la bella dama, sembra aver ritrovato la serenità pronta per cercare nuovamente l’uomo della sua vita.