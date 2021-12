Dieta flessibile o come essere semi-vegan

Sì, puoi essere mezzo vegano e in questo modo puoi goderti solo i benefici di entrambi!

Sei spesso sorpreso di pensare che sarebbe bene per te diventare vegano (cioè astenerti da latticini, uova, carne e qualsiasi altro prodotto animale), per il bene della tua salute e del rispetto dell’ambiente. Ma questo non significa che d’ora in poi avrai fame e ti sdraierai sul divano. Invece, puoi provare una variante che usano alcune celebrità, come Meghan Markle, che adotta una dieta plantivora part-time, nota anche come dieta flexitaria. Vedi, essere “mezzo vegano” (o “pegan”) non è affatto complicato…

Includere l’80% di ingredienti vegani nel tuo programma dietetico, come ha fatto l’ex attrice, l’attuale duchessa, durante le riprese di Abiti“Ci si può aspettare effetti benefici sulla pelle e un minor rischio di malattie cardiache”, afferma Brigitte Zeitlin, proprietaria di una clinica nutrizionale a New York. Per raggiungere l’80%, prova prima a mangiare solo cibo vegano per cinque giorni alla settimana o due pasti al giorno e uno spuntino. O, almeno, prendi in considerazione i seguenti suggerimenti il ​​più spesso possibile:

Inizia con i cereali Se sei abituato a mangiarli al mattino, non sarà affatto difficile. La sera mettete mezzo bicchiere di latte di mandorle e la stessa quantità di fiocchi d’avena in una ciotola, poi metteteli in frigo. Al mattino aggiungete frutta, cannella e semi di canapa.

Fare spuntini

Per soddisfare velocemente la tua fame o voglia di “qualsiasi cosa!” di guacamole) olive (da cui fare la pasta) ecc. “Mangiali con patatine totrilla, fette di pepe o bastoncini di carota”, afferma Chloe Coscarelli, fondatrice di una catena di ristoranti vegani, By Chloe.

Lascia l’insalata

Portalo al livello successivo preparando un delizioso pranzo a base di taco, ispirato da Dana Murell, designer di ricette presso Green Chef. Invece di usare la carne come base, riempite i bastoncini di cavolfiore o funghi saltati con cipolle, aglio e abbondanti spezie. Aggiungi fagioli, avocado e formaggio vegano e non noterai nemmeno la mancanza di carne.

Ingannare la cena

Per uscire velocemente dalla cucina, ma anche per raggiungere al più presto la cifra desiderata, Coscarelii ci consiglia di pulire una patata dolce e di cuocerla al microonde per qualche minuto, finché non si ammorbidisce. Mangiatelo con broccoli al vapore e parmigiano (vedi dopo).

Goditi un dolce

Ecomesifa Per una versione più salutare del delizioso burro di arachidi commerciale, pieno di zucchero e grassi malsani, scegli di unire in un frullatore una manciata di arachidi cotte non salate, alcuni datteri e cioccolato fondente. Strano? Assoluto. Delizioso? esatto…

Trucchi per zero sforzi

Queste “scorciatoie” vegane aggiungono sapore e valore nutritivo al tuo cibo