Digiuno intermittente: è davvero utile per perdere peso?

Il digiuno intermittente è uno stile alimentare in cui le persone circoscrivono il momento del pasto entro un periodo specifico, ad esempio 8 ore al giorno. Questo stile di alimentazione sembra essere utile per aiutare gli individui a migliorare la salute, la perdita di peso e a sostenere gli obiettivi di salute generale. Ma siamo sicuri sia davvero così?

Cos’è il digiuno intermittente?

Il digiuno intermittente è un regime alimentare che alterna periodi di digiuno completo o quasi a periodi liberi in cui si può mangiare come si vuole. Si è diffuso molto negli ultimi anni grazie ai social media, dove viene spesso consigliato come metodo per perdere peso. Esistono diverse versioni del digiuno intermittente: quella con digiuno a giorni alterni. Quella con uno o due giorni non consecutivi senza mangiare e, infine, quella con solo due pasti tra le 12 e le 20. Una variante recente è quella del digiuno ‘ciclico’, in cui si alternano periodi di digiuno a periodi in cui si mangia normalmente.

Il digiuno intermittente è una dieta sempre più popolare in tutto il mondo, tanto che è diventata uno degli argomenti più discussi su Twitter negli ultimi tempi. Gli esperti di nutrizione hanno discusso su questa dieta innovativa per anni, non solo a causa della sua popolarità, ma anche per la sua semplicità. Non richiede infatti alimenti particolari o app, ma è davvero sicura? Secondo gli esperti nutrizionisti, il digiuno intermittente se seguito correttamente può essere un ottimo modo per perdere peso e migliorare la salute generale, soprattutto grazie alla riduzione degli zuccheri e dei grassi nocivi.

I benefici del digiuno intermittente

Il digiuno intermittente è una pratica dietetica alternativa basata su periodi di alimentazione limitata intervallati da periodi in cui si può mangiare normalmente. I benefici che ne derivano sono diversi e comprendono una migliore regolazione degli zuccheri nel sangue, una riduzione dei livelli di trigliceridi e colesterolo, una pressione sanguigna più equilibrata e una frequenza cardiaca più lenta. Inoltre, seguire un programma di digiuno intermittente può aiutare a ridurre la quantità di radicali liberi nel corpo, rallentando così l’invecchiamento delle cellule e ritardando l’insorgenza di malattie come l’ictus, la demenza e la malattia di Parkinson. Si consiglia inoltre di bere molta acqua durante i periodi di digiuno per rimanere idratati e favorire il corretto funzionamento dell’organismo.

Fa dimagrire?

Il digiuno intermittente offre numerosi benefici, ma può davvero contribuire alla perdita di peso? La risposta è no. Infatti, il deficit calorico generato da una dieta a intermittenza può essere stimolante per il metabolismo, ma solo se accompagnato da una alimentazione equilibrata e sana e ad una regolare attività fisica. Alcuni studi, come quello dell’Università della California San Francisco (UCSF), hanno dimostrato che il digiuno intermittente può portare a una perdita di peso simile a quella ottenuta con altri tipi di dieta a base di riduzione calorica, ma può anche comportare una maggiore perdita di massa muscolare. Per questo motivo, chi decide di seguire tale dieta dovrebbe prendere in considerazione l’ausilio di un’attività fisica costante al fine di mantenere tonica la muscolatura.