Diletta Leotta e Can Yaman: la storia d’amore è una finzione

Ormai da qualche tempo Diletta Leotta e Can Yaman sono usciti allo scoperto, rivelando la loro storia d’amore. Sui loro profili social non mancano le foto dove sono ritratti insieme; così belli e splendenti, apparentemente sono la coppia perfetta. Ma sarà tutto vero? A lanciare l’indiscrezione che la loro relazione sia, in realtà, frutto di finzione il portale di notizie Fanpage.it e Alberto Dandolo, uno dei redattori della rivista settimanale Oggi. Quest’ultimo in particolare, avrebbe fatto intendere che la loro unione è dovuta soltanto a interessi economici.

Secondo quanto emerso, infatti, le fotografie dei due innamorati scattate ad hoc, con tanto di troupe e scenografie, farebbero pensare che la coppia stia insieme soltanto per ottenere visibilità e per farsi pubblicità. Quello che maggiormente ha destato sospetti, oltretutto, è il fatto che queste immagini sono state fatte passare per scatti spontanei e naturali, cosa – evidentemente – falsa.

Ad avvalorare questa ipotesi, però, non ci sarebbero soltanto le due voci sopracitate, ma anche quelle di persone comuni, che hanno colto in flagrante Diletta e Can mentre posavano per il set da “innamorati”, presso la terrazza di un ristorante della Costiera Amalfitana. Prontamente hanno, poi, diffuso le foto sul web, destando non poco scalpore.

D’altra parte, fin dall’inizio della loro storia, le fan dell’attore turco hanno sempre pensato che il legame con la Leotta non fosse del tutto trasparente. Ma il più delle volte sono state etichettate solo come “invidiose” dagli altri utenti del web. Dopo queste foto, scopriremmo che, forse, avevano avuto sempre ragione?

Potete vedere uno degli scatti incriminanti, qui sotto:

Per il momento, né Diletta, né Can Yaman hanno rilasciato opinioni a riguardo. Una scelta che, di certo, non andrebbe a loro favore nel capire se queste siano o meno indiscrezioni false atte a screditarli.

Una cosa è certa: solo il tempo ce lo dirà!