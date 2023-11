Diletta Leotta, un mix di emozioni durante l’intervista a Verissimo

La conduttrice Diletta Leotta è apparsa emozionata durante la sua intervista a Verissimo, dove ha condiviso la gioia della sua nuova vita da mamma dopo la nascita di Aria, avvenuta il 16 agosto con il compagno Loris Karius. La 32enne ha espresso la sua felicità, definendo questo momento come incredibile e difficile da descrivere a parole.

Leotta ha rivelato un aneddoto affettuoso riguardante il nome della figlia, Aria Rose, scelto da entrambi i genitori. Ha spiegato che Loris voleva chiamarla Rose, e così è stato, aggiungendo che il nome Rose è un omaggio al padre di Diletta, Rosario, il quale ha apprezzato il gesto.

Riconoscente nei confronti di Karius per averla resa madre, Diletta ha sottolineato l’amore travolgente tra di loro che ha cambiato la sua vita, definendo il portiere del Newcastle un padre presente nonostante la distanza fisica.

Le sorprese della madre Ofelia e dell’amica Elodie

L’intervista ha toccato corde emotive quando Leotta si è commossa per i messaggi video della madre Ofelia e dell’amica Elodie. Ha elogiato la madre come una donna straordinaria, esprimendo il desiderio di essere come lei. Riguardo ad Elodie, l’ha definita una vera amica e una sorta di sorella, ringraziandola per il supporto durante la gravidanza. Ha enfatizzato il legame profondo con Elodie, sottolineando che non si sente mai sola grazie alla sua presenza costante.

Diletta Leotta ha anche affrontato il delicato argomento delle scommesse che hanno coinvolto i calciatori del Milan, Sandro Tonali e Pietro Pellegri. Ha evidenziato la necessità di comprendere la ludopatia come una malattia e ha auspicato un percorso di aiuto per entrambi i giocatori. Ha sottolineato che tali azioni ledono i valori fondamentali dello sport e ha espresso la speranza che possano servire da insegnamento, soprattutto per i giovani, auspicando infine il loro ritorno in campo dopo un percorso di guarigione.