Dimagrire: l’acqua è un vero alleato

L’acqua è un elemento indispensabile per la salute, anzi per la vita, e aiuta pure a far dimagrire. Ebbene sì, più davvero essere un alleato per perdere peso. Attenzione: non stiamo certo proponendo il digiuno a sola acqua come dieta dimagrante. Non servirebbe e sarebbe dannoso per l’organismo; prima di pensare a come dimagrire in una settimana, tanto per far scendere il numero sulla bilancia, concentratevi sul vostro benessere generale.

Il punto è che bere acqua aiuta a bruciare calorie e favorisce l’eliminazione delle tossine che entrano in circolo quando si inizia una dieta dimagrante. Inoltre idrata i muscoli e gli organi interni, mantenendoli più attivi e in salute. Senza dimenticare l’effetto saziante; quando si segue una dieta per dimagrire, è normale avere attacchi di fame dovuti alle nuove abitudini.

Bere acqua permette di placare la voglia di cibo spazzatura; anche perché pulisce il corpo anche dai residui di zuccheri, attenuando il desiderio di cibi contenenti zucchero raffinato.

Quanto bere per dimagrire velocemente

L’oro blu, come viene chiamata l’acqua, è quindi uno di quegli elementi da inserire in una dieta per perdere peso. Studi di riferimento dimostrano che bere da uno a tre bicchiere al giorno aiuta a bruciare fino a 205 kcal; in generale, l’obiettivo è arrivare a 1 litro e mezzo di acqua al giorno, meglio ancora 2 litri.

Come accennato, spinge a ridurre il consumo di zuccheri, di grasso e anche di sodio. Sì perché bere acqua tiene lontani anche dal sale, un altro elemento da ridurre per perdere peso velocemente. Non solo perché i cibi troppo salati sono spesso anche quelli dannosi; ma proprio perché l’eccesso di sale contribuisce alla formazione della cellulite. Diminuendo il sodio, e aumentando l’acqua, il fisico avrà i giusti elementi per depurarsi ed eliminare il grasso in eccesso. Uno di quei trucchi per dimagrire di cui tenere conto se vi state chiedendo come perdere peso.

Quando bere

Quindi fra i metodi per dimagrire rientra una maggiore assunzione di acqua. Ma non conta solo il quanto, ma anche il quando. Inutile tornare a casa la sera dopo una giornata frenetica e sforzarsi a bere 1 litro di acqua; gran parte sarebbe espulsa senza portare benefici.

Bisogna bere continuamente durante il corso della giornata. Appena svegli a digiuno, per cominciare; circa 30 ml di acqua, meglio se tiepida. Durante il giorno, bevete ogni 90 minuti circa. Ci sono alcune app che vi ricordano quando è ora di farlo; potete scaricarla e impostarla perché vi avvisi a intervalli regolare.

E’ perfetto bere senza attendere di sentire la sensazione di sete, per una migliore idratazione. Infatti lo stimolo della sete viene inviato al cervello quando il nostro corpo si sta già disidratando, per questo motivo è meglio bere tanto e con costanza.

La parola alla scienza

L’acqua come alleata per la salute è quanto rileva dalla ricerca pubblicata su un prestigioso giornale scientifico, il “Journal of Human Nutrition and dietetics”; l’indagine è stata condotta all’interno di un’Università statunitense, per mezzo del continuo monitoraggio di oltre 18mila americani. I partecipanti alla ricerca hanno dovuto segnare tutto quello che avevano bevuto e mangiato in due giorni: e lo studio ha messo in evidenza come l’1% del consumo di acqua giornaliero fosse funzionale a diminuire fino all’8,6% la percentuale delle calorie ingerite. Si tratta di un risultato molto importante, specialmente se si mette in evidenza anche tutti gli altri aspetti salutari dell’oro blu. La corretta idratazione comporta veramente numerosi benefici: innanzitutto è funzionale alla produzione del calore che permette di bruciare energia, fattore che aiuta a perdere peso.

Quindi l’acqua svolge un ruolo fondamentale nel metabolismo. In secondo luogo, l’acqua è un elemento preziosissimo per la salute in generale: l’idratazione fa bene ai reni, perché diluisce sali minerali e impedisce la formazione di calcoli, fa bene al cervello, aiuta a prevenire le malattie dell’apparato cardiocircolatorio (bere almeno 5 bicchieri d’acqua al giorno diminuisce la probabilità di esserne vittima), migliora la digestione e anche l’aspetto della pelle.

Come dimagrire: impostare il giusto ritmo

Ricordate che una dieta è una cosa seria; non pensate di dimagrire in una settimana e poi dimenticarvi del giusto regime alimentare. Le diete veloci vanno bene se dovete sgonfiarvi o riprendervi da un periodo di eccessi, come una vacanza; ma si vince sempre sul lungo termine. Una dieta efficace è quella che vi aiuta a modificare le vostre abitudini alimentare; in questa senso, anche una dieta per dimagrire 10 kg non dovrebbe essere un peso, ma un viaggio e una scoperta.

Quindi, organizzatevi e partite. Potete creare una cartella sul vostro smartphone o computer, o anche fisica, con il nome “Voglio dimagrire”; inserite le indicazioni su cosa mangiare per dimagrire date da chi vi segue, e tutte le altre indicazioni su cosa fare per dimagrire. Avrete così sempre sotto gli occhi diversi suggerimenti che rendano la dieta efficace.