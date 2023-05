Dimissioni significative dai vertici di Revolut: il CFO dell’app lascia la società dopo due anni di incarico.

C’è stato un notevole cambiamento nel team di gestione di Revolut, un’applicazione di servizi finanziari utilizzata da milioni di consumatori in iTALIA. Il direttore finanziario (CFO) della società, Mikko Salovaara, ha rassegnato le dimissioni dopo quasi due anni di permanenza nel ruolo – scrivono i media stranieri.

Secondo Sifted, Mikko Salovaara ha dichiarato di lasciare l’azienda londinese per “motivi personali”. Due mesi fa, il finanziere americano aveva dichiarato di aspettarsi che Revolut ricevesse la tanto attesa licenza bancaria britannica “nel prossimo futuro”, secondo la pubblicazione britannica. Anche il fondatore e CEO della società, Nikolay Storonsky, ha espresso la sua frustrazione per la lunga attesa della licenza bancaria britannica, che Revolut non ha ancora ottenuto.

Mikko Salovaara è entrato in Revolut nel gennaio 2021, inizialmente come vice amministratore delegato e dall’aprile 2021 come direttore finanziario del gruppo. È arrivato in azienda dopo che un altro dirigente, Peter O’Higgins, si è dimesso da CFO nel 2019.

“Sono grato per l’opportunità di lavorare come CFO di Revolut e resto fiducioso nel futuro successo dell’azienda” – ha dichiarato Salovaara in un messaggio WhatApp alla CNBC dopo le dimissioni.

Nel marzo 2023, un revisore contabile ha dichiarato di non poter verificare in modo indipendente circa tre quarti dei 795 milioni di dollari di ricavi di Revolut nel 2021, anno in cui la società ha finalmente registrato un profitto. Un portavoce di Revolut, tuttavia, ha dichiarato che le dimissioni del direttore finanziario della società non hanno nulla a che fare con la questione, secondo quanto riportato dalla CNBC.

Sebbene nel Regno Unito, dove è stata fondata, Revolut non disponga di una licenza bancaria per il mercato locale, l’app opera nell’Unione Europea (compresa la Romania) dal 2019 con una licenza bancaria europea rilasciata dalla Banca Nazionale della Lituania, un Paese membro dell’UE e dell’Eurozona.

In queste condizioni, in Italia, se un agente economico riceve denaro attraverso l’applicazione fintech Revolut o attraverso altre piattaforme di pagamento, secondo il presidente dell’Agenzia nazionale di amministrazione fiscale,

In un’intervista a giornalenotizie, Heiuș ha chiesto se l’Agenzia delle Entrate può tracciare i pagamenti effettuati tramite Revolut:

Certo che può. Revolut è già una banca. Ci sono altre piattaforme di pagamento. Qualsiasi somma di denaro, che si muove già su un conto, lascia delle tracce”.

Nel momento in cui si mette del denaro in un conto e lo si lascia andare e finisce in un altro, se si fa un’indagine, si può trovare qualsiasi cosa”,

Secondo il bilancio pubblicato dalla società fintech per il 2023, Revolut è stata redditizia per il primo anno intero nel 2021 dopo sei anni di perdite. In altre parole, dopo una perdita netta di 223,6 milioni di sterline nel 2020, Revolut ha registrato un utile netto di 26,3 milioni di sterline nel 2021.Secondo Crunchbase, tra il 2015 e il 2021 Revolut ha raccolto 2 miliardi di dollari in investimenti da vari investitori esterni.

La società di finanza personale e transazioni è stata fondata a Londra nel 2015 da Nikolay Storonsky (CEO) e Vladyslav Yatsenko (CTO).

Oggi Revolut conta più di 28 milioni di utenti in tutto il mondo. In Italia, circa 2,8 milioni di utenti utilizzano l’app Revolut per svolgere una serie di attività, tra cui trasferimenti di denaro, pagamenti online, cambio di valuta e transazioni in criptovalute.