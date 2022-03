Diverse ONG annunciano l’istituzione del Forum Nazionale della Società Civile in Romania

Diverse reti di ONG in Romania annunciano il lancio di un Forum nazionale della società civile per sostenere l’intervento umanitario nel contesto della guerra in Ucraina.

I volontari si rifugiano in doganaFoto: Bogdan Dinca

RoTIP – Rete di ONG contro la tratta degli esseri umani, insieme ad altre coalizioni formali e informali di ONG come FOND (Federazione delle organizzazioni non governative per lo sviluppo in Romania), FăBine, ARC, Code4Romania, Ashoka Romania, CDMiR, FONPC, FONSS , Consiglio dei giovani rumeni, Confederazione Caritas Romania, Coalizione per l’istruzione, Coalizione per l’educazione digitale, FDSC, Fondazione di partenariato, ecc. lancia il Forum nazionale della società civile rumena (FNSCR) – è mostrato in un comunicato stampa.

Secondo la fonte citata, i forum della società civile sono meccanismi comuni in tali emergenze che aiutano le ONG a organizzarsi e coordinarsi meglio, in linea con i bisogni immediati.

“Simile al tempo della pandemia di COVID-19, la società civile si è mobilitata in modo ammirevole. Ha risposto prontamente ai bisogni dei primi rifugiati ai confini della Romania. Centinaia di organizzazioni continuano a mobilitare risorse, in uno sforzo sempre più connesso all’azione umanitaria settori di intervento e coordinati con le istituzioni competenti dello Stato rumeno.

Dato che stiamo affrontando una crisi umanitaria che implica la protezione e l’integrazione a medio termine di diverse categorie di persone provenienti dall’Ucraina e che la risposta della Romania all’attuale crisi deve includere una strategia di resistenza a lungo termine, c’è un reale bisogno di auto-organizzazione della società civile e di coordinamento tra le sue attività e quelle delle istituzioni specializzate dell’ONU e del Governo della Romania”, si legge nel citato comunicato.

A questo proposito, diverse reti di ONG rumene stanno lanciando il Forum nazionale della società civile per sostenere l’intervento umanitario nel contesto del conflitto in Ucraina. “Per rispondere rapidamente a tale crisi, sono necessari diversi meccanismi, come l’organizzazione delle ONG per settori di intervento, il coordinamento del loro intervento con le istituzioni statali e specializzate delle Nazioni Unite, procedure di lavoro chiare e una comunicazione efficace tra i partner”. , è spiegato nella dichiarazione.

Anche le ONG rumene sono invitate a contribuire all’istituzione del Forum nazionale della società civile compilando un modulo in tal senso“Al fine di identificare i settori di intervento che possono essere coperti dalla società civile, così come i finanziamenti devono coprire l’intervento immediato e di medio termine in modo che la risposta a questa situazione di crisi sia efficace e sostenibile”.