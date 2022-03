DOCUMENTO. Il governo limita i prezzi dell’elettricità e del gas fino al 2023 / Nuovo regime di aiuti dal 1 aprile – progetto di progetto GEO

Il governo sta estendendo la misura per limitare i prezzi dell’energia fino al prossimo anno, il 31 marzo, secondo il ministro Virgil Popescu, un’ordinanza di emergenza al riguardo sarà approvata la prossima settimana.

Corrente elettricaFoto: DreamsTime

Secondo una bozza del progetto di ordinanza di emergenza consultata da HotNews.ro, il prezzo limitato per l’elettricità dipende dal consumo nel caso dei consumatori domestici. Tuttavia, non si parla di risarcimento.

Secondo il documento, per i consumi effettuati nel periodo 1 aprile 2022 – 31 marzo 2023, il prezzo finale fatturato dai fornitori di energia elettrica/gestori di distribuzione di energia elettrica che assicurano la rivendita di energia elettrica è:

a) massimo 0,68 lei/kWh, IVA inclusa, nel caso di clienti domestici il cui consumo medio mensile nel luogo di consumo nel 2021 è inferiore o uguale a 30 – 100 KWh;

b) massimo 0,8 lei/kWh, IVA inclusa, nel caso di clienti domestici il cui consumo medio mensile nel luogo di consumo nel 2021 sia compreso tra 100 kWh e 300 KWh inclusi;

c) massimo 1 lei/kWh, IVA inclusa, nel caso di clienti non domestici.

Prezzo gas cap, ancora in discussione per i clienti domestici

Per quanto riguarda il gas, la bozza del progetto parla di un prezzo limitato per la vendita ai clienti domestici, ma questo non è stato ancora fissato. I gas dovrebbero provenire esclusivamente dalla produzione nazionale.

“Tra il 1 aprile 2022 e il 31 marzo 2023, i produttori di gas naturale che svolgono sia attività di estrazione onshore e/o offshore, sia attività di vendita di gas naturale, hanno l’obbligo di vendere, al prezzo di XXX lei / MWh , le quantità di gas naturale risultanti dall’attività di produzione nazionale corrente, ai clienti domestici (CC) fornitori e produttori di energia termica, solo per la quantità di gas naturale utilizzata per produrre energia termica negli impianti di cogenerazione e termoelettrici destinati al consumo pubblico ( PET), o direttamente a tali clienti, a seconda dei casi, al fine di garantire, tra il 1 novembre 2022 e il 31 marzo 2023, tutte le esigenze di consumo di tali clienti dalle attuali produzioni e dai depositi sotterranei di gas naturale”, il si legge il documento.

Il progetto prevede un prezzo del gas capped per i clienti non domestici il cui consumo annuo di gas naturale nel 2021 nel luogo di consumo non superi i 28.000 MWh. Il prezzo finale fatturato dai fornitori è in questo caso un massimo di 0,37 lei/kWh, IVA inclusa.

Magazzini e scorte minime per fornitori di gas

I fornitori sono inoltre tenuti ad allestire magazzini e avere scorte minime.

“Tra il 1 aprile 2022 e il 31 ottobre 2022, i fornitori di gas naturale hanno l’obbligo di istituire nei depositi sotterranei di stoccaggio del gas naturale uno stock minimo di gas naturale per garantire continuità e sicurezza nell’approvvigionamento dei propri clienti finali e l’economicità dei loro prezzo. “, È indicato nella bozza.

“Le quantità di gas naturale che rappresentano le scorte minime che devono essere stoccate da ciascun fornitore rappresenteranno almeno il 30% della quantità di gas naturale necessaria per il consumo dei clienti finali nel proprio portafoglio”, si legge nel documento.

Virgil Popescu: La prossima settimana vogliamo approvare questa ordinanza di emergenza

Il ministro dell’Energia, Virgil Popescu, ha annunciato il 10 marzo che la prossima settimana sarà approvata l’ordinanza d’urgenza relativa al regime di aiuti per l’energia elettrica e il gas naturale, che sarà applicata dal 1° aprile.

“Oggi (10 marzo), al Governo, abbiamo avuto un incontro per le misure che applicheremo a partire dal 1 aprile sull’energia, un incontro a cui hanno partecipato l’Autorità di regolazione dell’energia e gli attori del mercato – fornitori e distributori”, ha detto Popescu a una notizia conferenza al Victoria Palace.

Ha aggiunto che le consultazioni “con tutti gli attori del mercato” saranno completate questo fine settimana.

“Il ministero dell’Energia aveva finalizzato la parte dell’ordinanza d’urgenza in merito ai provvedimenti che il presidente del Consiglio ha presentato. Fino a domani, ci aspettiamo dall’Autorità per l’integrazione nell’ordinanza d’urgenza di alcune cose che fanno riferimento alle tariffe di regolazione. Stiamo finalizzando la consultazione durante questo fine settimana con tutti gli attori del mercato, e la prossima settimana vogliamo approvare questa ordinanza di emergenza, in modo che a partire dal 1 aprile avremo in funzione il nuovo regime di aiuti per i rumeni al prezzo di elettricità e gas naturale”, ha dichiarato il ministro Virgilio Popescu.