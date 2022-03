dogpoopgirl, una satira sulle fake news e sui pericoli di internet, al cinema dal 15 aprile

#dogpoopgirl, l’esordio cinematografico del regista rumeno Andrei Hutuleac sarà presentato in anteprima nei cinema di tutto il paese a partire dal 15 aprile. In un contesto sociale dominato da fake news e vergogna pubblica, amplificata durante questo periodo dalla guerra in Ucraina, il film è una satira tragicomica con elementi assurdi che rivelano i pericoli che la società moderna deve affrontare per l’improvvisa diffusione di false informazioni su Internet e soprattutto sui social media.

#dogpoopgirl, una satira sulle fake news Foto: cacca di cane

Ispirandosi a eventi reali, #dogpoopgirl ha vinto nel 2021 il Rumene Film Days Award for Debut alla 20a edizione del Transylvania International Film Festival. Il film è apparso anche su prestigiose riviste internazionali come Variety, Screen Daily e Cineuropa. Il film rappresenta il debutto alla regia di Hutuleac e ha un cast di nomi importanti tra cui Andreea Gramosteanu, Tudor Istodor, Cezar Antal, Coca Bloss, Rodica Mandache e Dana Rogoz.

“Quello che voglio sottolineare fin dall’inizio è che il film non mira a trovare colpevoli oa fornire soluzioni. Non dividere le persone in angeli e demoni. Come regista e sceneggiatore, ho cercato di raccontare come la realtà quotidiana sia distorta dai social media e da internet. #dogpoopgirl è una storia di fantasia ispirata a un caso reale che discute la natura soggettiva del modo in cui la società guarda a determinate situazioni, attraverso il prisma dei social network, ma anche la necessità che le persone si alleino contro un nemico comune, anche quando è solo una donna il cui cane ha vomitato sul pavimento di una metropolitana. O ha fatto la cacca? “dichiara Andrei Hutuleac.

Un film ispirato al primo caso di vergogna pubblica nella storia di Internet Nel 2005, il cane di una donna defeca sul pavimento di un vagone della metropolitana a Seoul, in Corea del Sud. Per ragioni sconosciute, la donna si rifiuta di raccogliere il pasticcio, viene fotografata e l’incidente diventa virale in tutto il mondo attraverso un blog di opinione. Entro un mese dalla diffusione del virus, la donna viene licenziata, espulsa dall’università e inizia a ricevere minacce di morte.

La drammatizzazione di questa situazione reale cattura la storia del personaggio Alina Moga, interpretata da Andreea Gramosteanu, dipendente di una società di Bucarest. Alina ha una vita personale tumultuosa, ma abbastanza soldi per assicurarsi un po’ di felicità. L’apparente calma della sua vita viene fortemente scossa quando adotta un cucciolo che vomita sul pavimento di un vagone della metropolitana della Capitale. L’incidente è stato filmato da un adolescente e pubblicato sui social. Il post scatena una serie di eventi che gettano nel caos la vita di Alina, mentre cerca disperatamente di smantellare le fake news che circolano alla velocità della luce. Internet è dell’opinione che l’animale abbia defecato in metropolitana, mentre la realtà è diversa.

Diretto e sceneggiato da Andrei Hutuleac. #dogpoopgirl uscirà nei cinema di tutto il paese il 15 aprile. Si può vedere il trailer del film qui.

