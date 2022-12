Dolori intercostali: stress, sintomi, rimedi

Un fastidio sempre più insistente nella gabbia toracica, che può portare chi ne è colpito a pensare subito al peggio. Principio di infarto, reflusso gastroesofageo o dolori intercostali? La risposta, ovviamente, risiede nell’individuazione dei sintomi, da valutare con il proprio medico di fiducia.

I fastidi intercostali, del resto, son tra le cause più frequenti di dolore toracico. Da cosa sono causati e come possiamo gestire tali, insopportabili dolori? Scopriamolo insieme.

Dolori intercostali sintomi

I dolori intercostali sono dei fastidi, spesso difficili da sopportare, che colpiscono lo sterno. L’area colpita da dolore intercostale è quella che risiede tra una costola e l’altra e che spesso viene scambiato per principio di infarto.

Le cause scatenanti di un tale problema sono molteplici. I principali fattori di dolore alle costole sono di natura muscoloscheletrica: un colpo di tosse, un movimento inopportuno o uno strappo possono scatenare una violenta e dolorosa reazione sull’area toracica.

Dolori intercostali cause

Oltre alle problematiche muscoloscheletriche, esistono altri fattori che possono causare dolori alle costole. Alcune di esse sono piuttosto serie: ecco perché è fondamentale consultare il proprio medico curante se il fastidio tra le costole risulta essere persistente e quasi invalidante.

I dolori toracici intercostali possono essere causati da:

Costocondrite (infiammazione della cartilagine situata tra costole e sterno);

(infiammazione della cartilagine situata tra costole e sterno); Infezioni respiratorie o da ferite ;

o da ; Scivolamento della cartilagine tra le costole inferiori ;

; Problemi allo sterno, o nell’area toracica della colonna vertebrale, oppure alle articolazioni situate tra costole e vertebre ;

o oppure ; Fratture o sub-lussazioni nell’area sterno-clavicolare ;

o ; Sindrome di Tietze (condizione che provoca l’infiammazione della cartilagine nell’area costcondriale);

(condizione che provoca l’infiammazione della cartilagine nell’area costcondriale); Patologie reumatiche: fibromialgia, artrite reumatoide, lupus sistemico eritematoso, spondilite anchilosante, ecc..

Nevralgia intercostale

Altra patologia che causa forti dolori intercostali, ma è dovuta all’infiammazione dei nervi presenti nella cavità toracica, è la nevralgia intercostale.

Il dolore causato dall’infiammazione dei nervi toracici somiglia ad una coltellata dritta allo sterno, che si irradia in tutto il torace, causando infiammazione. La nevralgia intercostale può presentarsi in gravidanza, a causa del fisiologico aumento del volume dell’utero, o in seguito alla fastidiosa infezione da herpes Zoster. Tale condizione può, però, essere consequenziale anche al danneggiamento dei tessuti dovuto ad intervento chirurgico, in caso di malattie infiammatorie, oppure in caso di obesità.

A differenza del semplice dolore intercostale, la nevralgia può accompagnarsi a formicolio e intorpidimento dell’area; nei casi più acuti, il soggetto colpito da nevralgia intercostale potrebbe avere difficoltà a muoversi.

Dolori intercostali e stress

I dolori intercostali possono provocare uno stato d’ansia nel soggetto che ne è affetto: è più semplice ed immediato, infatti, pensare sempre al peggio, anche perché gli stati dolorosi che colpiscono sterno e costole potrebbero essere immediatamente scambiati per un principio di infarto.

Al fastidio alle costole, inoltre, spesso si accompagna fiato corto e la sensazione di mancanza d’aria. Talvolta, è proprio lo stress la causa principale di dolori intercostali: è necessario, in questo caso, cercare di rilassare corpo e mente, recuperando calma e lucidità.

Dolori intercostali rimedi

I fastidi tra le costole devono essere trattati dopo una diagnosi accurata e in base alla causa principale del disturbo.

La principale raccomandazione da seguire in caso di dolore intercostale è quella di riposare il corpo, evitando movimenti bruschi e sforzi eccessivi. Impacchi caldi o freddi – in caso di spasmi, piuttosto che di gonfiori dell’aera intercostale – possono alleviare i fastidi nell’area toracica.

Non mancano, infine, gli ausili farmacologici, la fisioterapia, ma anche il ricorso a tecniche di rilassamento mentali, perfette per gestire lo stress.