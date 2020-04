Domande e risposte sugli spostamenti fase 2

By

Il Dpcm del governo (annunciato ieri dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte) entra in vigore il 4 maggio 2020 e riguarda la «fase 2» del contagio da coronavirus. Ecco che cosa si potrà fare e che cosa rimane vietato.

Ci si può spostare all’interno della Regione?

Si ma solo per quattro motivi: lavoro, urgenze, motivi di salute, visite ai congiunti (figli, genitori). Il testo del decreto spiega che «sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute» e — novità rispetto alla fase 1 — «si considerano necessari gli sposamenti per incontrare congiunti», purché «venga rispettato il divieto di assembramento» (insomma: niente feste tra parenti) e «il divieto interpersonale di almeno un metro», e «vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie».

I fidanzati rientrano tra i congiunti?

Sì, è stato chiarito anche durante l’incontro del presidente del Consiglio con i componenti della cabina di regia. Anche questa è una novità rispetto alla fase 1.

Posso fare una cena tra amici?

La risposta, purtroppo, è al momento negativa: non si può fare. Una cena tra amici non rientra infatti tra i motivi considerati validi per gli spostamenti.

Se sono in una Regione diversa da quella dov’è risiedo posso tornare a casa?

Si, il rientro presso il domicilio o il luogo di residenza è sempre consentito. Si deve fare la quarantena soltanto se previsto dalle ordinanze regionali.

Se sono all’estero posso tornare a casa?

Si ma devo rimanere 14 giorni in quarantena.

Per gli spostamenti devo compilare l’autocertificazione?

Si rimane sempre l’obbligo di giustificare lo spostamento.

Si può andare nelle seconde case?

No perché non rientra nei quattro motivi di urgenza.

Si può andare a passeggiare?

Si, anche lontano da casa. I parchi saranno aperti.

Posso fare il bagno in mare?

Chi è residente in un posto di mare può fare il bagno, chi vive in montagna può passeggiare nei boschi.

Si possono portare i bambini dai nonni?

Si ma bisogna tutti rispettare la distanza di sicurezza e indossare la mascherina.

Posso fare sport all’aperto?

Si anche lontano da casa ma sempre da solo oppure in due ma mantenendo la distanza di due metri. Posso farlo anche nei parchi.

Posso andare in bicicletta?

Si, rientra negli sport all’aperto

Posso allenarmi nei centri sportivi?

No, i centri sportivi sono chiusi fino al 18 maggio 2020

Quando riaprono le palestre?

La data non è stata ancora fissata e sarà decisa dopo aver ricevuto il parere del Comitato tecnico scientifico.

Quali negozi riaprono il 18 maggio?

Soltanto quelli al dettaglio. Rimangono chiusi centri commerciali e mercati rionali.

