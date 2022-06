Domande vitali da porre quando si acquista Bitcoin

La maggior parte delle persone ha molte domande quando acquista Bitcoin per la prima volta. Il bitcoin-code.it è una piattaforma per la valuta virtuale, pur utilizzando questa app un prezzo storico nel 2021, vendendo intorno ai 65.000 dollari. Di conseguenza, molte persone in disparte hanno pensato di acquistare questa valuta virtuale. Tuttavia, molte persone hanno ancora domande a cui devono rispondere prima di acquistare Bitcoin. Ecco alcune di queste domande.

Dove posso acquistare Bitcoin?

La maggior parte dei principianti acquista Bitcoin su scambi di criptovalute. Ad esempio, una piattaforma come Bitcoin Circuit consente ai clienti di registrarsi e iniziare ad acquistare Bitcoin con denaro fiat. Idealmente, uno scambio di criptovalute collega gli acquirenti di Bitcoin con i venditori. E puoi anche regolare le impostazioni per automatizzare il processo di acquisto se desideri scambiare Bitcoin.

Alcuni scambi di criptovalute forniscono più opzioni. Ad esempio, puoi selezionare diverse risorse crittografiche e scambiarle. Inoltre, queste piattaforme accettano vari metodi di pagamento, tra cui PayPal e bonifici bancari. Poiché le loro commissioni variano, prenditi il tuo tempo per indagare su diversi scambi di criptovalute per registrarti su una piattaforma che ti offre i migliori termini e condizioni.

Posso fare soldi con Bitcoin senza acquistare i token?

La volatilità di Bitcoin lo rende un investimento rischioso. Pertanto, molte persone vogliono integrare Bitcoin nei loro portafogli di investimento senza acquistare e detenere i token. E il mercato delle criptovalute presenta diverse opzioni per chiunque sia interessato a investire in Bitcoin senza acquistarlo.

Ad esempio, puoi acquistare contratti futures Bitcoin. Questi sono accordi per acquistare un importo specifico di Bitcoin per un determinato prezzo futuro. Inoltre, puoi acquistare fondi negoziati in borsa che includono contratti futures su criptovaluta. In alternativa, puoi investire in un’azienda che lavora con la tecnologia blockchain.

Cosa dovresti considerare quando acquisti Bitcoin?

Non affrettarti a comprare Bitcoin perché i tuoi amici lo stanno facendo. Invece, capire come funziona questa risorsa virtuale è il momento migliore per acquistare. Inoltre, renditi conto che gli scambi di criptovalute hanno le loro regole e protocolli. Ad esempio, alcuni scambi di Bitcoin richiedono ai nuovi utenti di verificare la loro identità prima di acquistare o vendere. Inoltre, alcune piattaforme applicano severi limiti di acquisto di Bitcoin. Altri accettano qualsiasi importo con cui un utente è disposto a partecipare in cambio di Bitcoin.

Tuttavia, investire in Bitcoin è un’impresa rischiosa per la maggior parte degli investitori a causa dell’elevata volatilità di questo asset digitale. Quando vendi Bitcoin, tieni traccia della data della transazione, dell’importo e di altri dettagli vitali poiché avrai bisogno di queste informazioni quando depositi le tasse.

Quali commissioni pagherò quando acquisto Bitcoin?

Sebbene Bitcoin non abbia costi di transazione intrinseci, pagherai una commissione quando acquisti, fai trading o vendi questa criptovaluta. La maggior parte degli exchange di criptovalute addebita ai clienti l’acquisto e la vendita di Bitcoin. Ad esempio, una piattaforma può richiedere di pagare fino allo 0,5% per operazione. Pertanto, controlla i termini e le condizioni dello scambio di criptovalute che scegli per sapere il numero di commissioni che pagherai quando scambi Bitcoin.

Come faccio a proteggere i miei Bitcoin dopo l’acquisto?

Rendi la sicurezza una priorità quando hai a che fare con Bitcoin. Pertanto, prendi precauzioni per evitare di essere vittima di truffe di criptovaluta. Il software e i portafogli di scambio crittografico possono proteggere il tuo Bitcoin. Tuttavia, il tuo portafoglio crittografico richiede misure di sicurezza aggiuntive quando contiene una quantità significativa di token.

Ad esempio, comprendi i requisiti tecnici per il trasferimento dei tuoi Bitcoin. Inoltre, mantieni le chiavi private al sicuro e segrete perché chiunque con loro può accedere e inviare i tuoi Bitcoin ai loro portafogli crittografici. Idealmente, prenditi del tempo per imparare a proteggere i tuoi Bitcoin quando acquisti o vendi.

Riflessioni Finali

Bitcoin è relativamente nuovo per alcune persone. Se hai intenzione di acquistare Bitcoin per la prima volta, leggi e comprendi queste risposte per fare le mosse giuste.