Domodossola, sequestrate monete antiche al confine italiano

Domodossola, rinvenute monete antiche al confine tra l’Italia e la Svizzera. Erano nascoste in alcuni bagagli di passeggeri giunti in Italia. La scoperta è stata fatta dai funzionari della Dogane del Verbano Cusio Ossola, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza che controllano i confini tra Italia e la vicina Svizzera.

Domodossola, la colossale scoperta

Le autorità hanno anche trovato anche una “valuta non dichiarata”. Valore, per esteso, all’incirca, più e non meno di 62.000 euro. All’ufficio doganale di Domodossola hanno prontamente ricostruito la dinamica dei fatti. A quanto pare, i contravventori si sono avvalsi “della possibilità della definizione agevolata della violazione, con il pagamento dell’oblazione pari a 3.300 euro”. In merito al furto delle monete invece è in corso una perizia capillare. Scopo, scoprirne l’effettivo valore. Nonchè la provenienza delle stesse. Si stima abbiano un valore quasi incalcolabile. Il colpo, se fosse andato a buon fine, avrebbe fruttato diversi milioni