Dopo i controlli inviati da Ciuca ai benzinai, Cîțu accusa un “attacco al settore privato”

Florin Cîțu accusa che in questo periodo si assiste ad un “attacco” dello Stato contro il settore privato, sostenendo che alcune istituzioni statali stanno “mirando” i controlli solo per fare campagne in tv. Le sue dichiarazioni arrivano dopo i controlli ai distributori di benzina, inviati dallo stesso premier Nicolae Ciuca.

Fiorino Citu Foto: governo della Romania

“La scorsa settimana abbiamo assistito a uno sbarco delle istituzioni statali contro le aziende private, perché, come ci hanno detto coloro che hanno iniziato questo sbarco, i prezzi sono aumentati ingiustificatamente. Quello che ho visto allora, spero, si fermerà, perché questo attacco al settore privato non è al momento sta andando bene. Abbiamo bisogno di un settore privato per funzionare, un settore privato forte, non un settore privato infestato”, ha affermato lunedì il leader del PNL.

Ha commentato che c’erano tutti i tipi di “dichiarazioni esplosive in TV” da parte di capi di istituzioni estranee alla dinamica dei prezzi.

“Non ammetto una cosa del genere, è inammissibile e vi dico, se c’è un solo caso di abuso di funzionari statali nei confronti del settore privato, in questo periodo i capi di queste istituzioni dovranno tornare a casa, lo farò chiederne immediatamente il licenziamento. Spero non ci siano abusi. In questo momento, quando servono tasse sul bilancio, quando servono posti di lavoro, da mandare tutto il giorno, mirati, e di fatto, senza risultati, solo per fare campagna in tv , mi sembra inammissibile”, ha detto Cîțu.

Interrogato sull’ANPC, il leader del PNL ha specificato che i rappresentanti di questa istituzione parlavano di prezzi, ma questi non sono nella loro attribuzione.

“Sono stati multati per etichettatura errata o altre cose che dovrebbero fare quotidianamente, non devono venire in TV tutti i giorni per fare campagna. Ripeto, solo un caso di abuso e queste persone vanno a casa, per essere molto chiari “, ha aggiunto Florin Cîțu.

Ciuca ha annunciato controlli, multata ANPC

Giovedì, il primo ministro Nicolae Ciuca ha annunciato l’inizio dei controlli in tutte le compagnie petrolifere in Romania a causa di aumenti ingiustificati dei prezzi del carburante. “ANAF, ANPC e Consiglio della concorrenza hanno avviato indagini per adottare misure per fermare eventuali pratiche abusive illegali che non hanno una reale giustificazione economica. Abbiamo chiesto il perseguimento dei colpevoli e le sanzioni più severe per coloro che vogliono generare instabilità”. , disse Ciuca.

MOL è stato multato dall’ANPC con 100.000 lei in seguito allo scandalo del prezzo del gas. In totale, l’ANPC ha multato 370.000 lei dopo le ispezioni in 70 distributori di benzina.

Mercoledì sera, infatti, il ministro dell’Economia, Virgil Popescu, ha indicato l’azienda come la fonte del panico che ha portato alla formazione di enormi code ai distributori di benzina del Paese.

Multa anche la stazione di Beiuș, che ieri ha mostrato un prezzo di 11 lei per la benzina.

Da qui il panico per l’esplosione dei prezzi di benzina e diesel

Il Ministro dell’Energia, Virgil Popescu, afferma che i prezzi del carburante non aumenterannoche “si è creata una psicosi” e che ci saranno controlli presso le aziende che hanno aumentato il prezzo alla pompa.

“Chiedo alla calma: non fare la fila. Abbiamo abbastanza scorte, quindi NON ci sono argomenti per aumenti dei prezzi ingiustificati ed esplosivi. Non lasciamoci coinvolgere in una guerra ibrida, soprattutto nell’attuale contesto di sicurezza regionale. Come Lo ha annunciato anche il premier Nicolae Ciuca, le istituzioni competenti avvieranno ampie azioni di controllo sui distributori di benzina perché NON PERMETTEREMO SPECULAZIONI! Non mettiamoci in gioco di chi vuole destabilizzare la Romania!”, ha scritto Virgil Popescu sul suo account Facebook.

Allo stesso tempo, il ministro Virgil Popescu ha dichiarato a Digi24 che tutto il panico è partito da “MOL from Beiuș”.

“Le informazioni sono state girate sui social media, c’è stato il panico”, ha detto.

In effetti, Agerpres ha scritto che a causa di alcuni problemi in una raffineria in Ungheria, MOL ha registrato una carenza di carburante sul mercato rumeno, la società ha aumentato il prezzo del carburante per le flotte di vettori a oltre 10 lei per litro di diesel.