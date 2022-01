Dormire poco fa ingrassare: è confermato dalla scienza

News dal mondo della scienza e della salute: dormire poco fa ingrassare. Come è possibile? Si dice che dormire poche ore possa aiutare a mantenersi attivi. Ma la realtà è che dormire poco e male aumenta la voglia di mangiare cibo malsano, junk food e via dicendo.

A dirlo sono esperti del settore; infatti la notizia che dormire aiuta a dimagrire arriva da un gruppo di ricercatori dell’Università di Chicago, ed è stato quindi pubblicato sulla rivista Sleep.

Dormire fa ingrassare: perché accade

Attenzione: nessuno dice che dormire poco fa bene, nè che si possa dimagrire in una notte di buon sonno ristoratore. Dormire fa ingrassare o dimagrire insieme a una serie di concause, che influiscono sul benessere della persona.

I ricercatori sostengono che un ritmo irregolare sonno-veglia non sia soltanto dannoso per il corpo provocando stanchezza e disturbi dell’attenzione e della memoria; addirittura induce a mangiare cibo spazzatura, come cioccolata, patatine fritte, dolci vari, e via dicendo.

La spiegazione scientifica che starebbe alla base del fenomeno è lineare secondo la neurologa Erin Hanlon; secndo la dottoressa la diminuzione delle ore di sonno mette in moto il sistema “endocannabinoide” del cervello, portando di fatto all’accensione del desiderio di ingerire cibo. Cibo scelto senza criterio, evidentemente, dato che si tratterebbe di junk food e di altri cibi poco salutari e non adatti ad un’alimentazione equilibrata.

Ecco perché dormire e dimagrire sono correlati: la stanchezza crea uno scompenso a livello endocrino. Quindi, in automatico dormire tanto fa dimagrire e ci tiene in forma? Non basta, ma può essere un aiuto. O meglio: dormire per dimagrire non serve a molto, ma avere cura del proprio riposo ha influenza positiva anche sulla fame e il rapporto con il cibo.

Dormire fa dimagrire o ingrassare? L’esperimento

L’esperimento fatto dai ricercatori per giungere a questi risultati si è basato su 14 soggetti fisicamente sani, dall’età di circa vent’anni, che sono stati privati di sonno per un periodo. Nonostante avessero consumato un pasto molto ricco, che da solo valeva circa il 90% del fabbisogno calorico, dopo poco tempo hanno sentito l’esigenza di consumare altro cibo, in particolare quello molto calorico; patatine e cioccolato, tanto per fae un esempio.

Responsabile di questo (poco salutare) comportamento sarebbe l’endocannabinoide 2- arachidonoilglicerolo; i livelli di questa sostanza sono bassi nel sangue durante le ore notturne e tendono ad alzarsi durante la giornata.

I volontari dello studio sono stati sottoposti ad esperimenti della durata di quattro giorni, durante i quali dormivano 7,5 ore, e altri quattro giorni nei quali la durata del sonno era solamente di 4,2 ore per notte.

Certo, dormire poco fa male a questi livelli, ma è stato solo una necessità per la ricerca. Ne è emerso che quando i soggetti erano privati di un periodo adeguato di riposo i livelli di endocannabinoidi nel sangue aumentavano con una certa velocità.

Dormire dimagrire e mangiare: come sono correlate fra loro queste azioni

Questo ha portato neurologi e ricercatori a comprendere che dormire e dimagrire sono legati fra loro. Proprio questa sostanza ha fatto aumentare il desiderio di cibo spazzatura fra i partecipanti all’esperimento; di conseuenza, non dormire molto fa dimagrire perché riduce la voglia di cibo calorico.

Il costo ed il dispendio energetico del fatto di restare svegli per molte ore aumenta questa sensazione di fame spingendo ad ingerire calorie, con conseguenze deleterie per la salute, e logicamente è molto più facile ingrassare.

Quindi, chi vuole ridurre le ore di sonno perché pensa che dormire poco fa dimagrire bruciando più calorie, sappia che sta scegliendo una strada errata. Ma attenzione, non esagerate: 12 ore a letto non vi aiuteranno. E’ anche vero che dormire troppo fa ingrassare, se diventa una forma di pigrizia. Se siete poco attivi, cercate di dormire meno e di fare attività fisica: l’importante è dormire poco e bene.