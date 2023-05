Dormite con il telefono vicino alla testa? Fate attenzione, perché potreste finire in guai seri.

Come molte persone, l’ultima cosa che vedete prima di andare a letto (e la prima cosa che vedete quando vi svegliate) potrebbe essere il vostro telefono cellulare. Come può questo influire sul sonno e contribuire all’insonnia?

Quali sono i possibili effetti nocivi di avere il telefono accanto a sé a letto?

Riflettete su come dormire accanto al telefono possa influire sulla vostra capacità di dormire e sui cambiamenti che potete apportare questa notte per dormire meglio.

L’impatto dei moderni smartphone sul sonno

I telefoni esistono da quando Alexander Graham Bell inventò il primo telefono nel 1876. Tuttavia, è solo negli ultimi decenni che ha subito cambiamenti radicali, sia in termini di funzioni che di ruolo nella nostra vita. I telefoni moderni non sono semplicemente un mezzo per parlare con qualcuno lontano, ma svolgono molti ruoli diversi.

I telefoni cellulari e gli smartphone sono ormai completamente integrati nella nostra vita quotidiana. Questa straordinaria tecnologia agisce come un computer tascabile. Con questi telefoni cellulari possiamo svolgere un’ampia gamma di attività necessarie alla vita moderna.

Chiamare, inviare messaggi di testo, mappare, navigare sul web, rispondere alle e-mail e interagire attraverso i social network come Facebook e Twitter. Possiamo anche giocare, utilizzare applicazioni e svolgere un’incredibile varietà di compiti. Non sorprende che queste funzioni possano interferire con il nostro sonno.

Riduzione del sonno.

Molte di queste attività possono innescare un bisogno ossessivo di continuare ad aggiornare, controllare, rispondere, leggere, scorrere, postare, cliccare e giocare.

Diventa difficile spegnere i dispositivi e metterli via. Questo può ritardare l’ora di andare a letto e ridurre il tempo di sonno complessivo. Di conseguenza, i bambini non riescono a riposare come dovrebbero e possono soffrire di deprivazione di sonno. La stimolazione può rendere difficile addormentarsi e rimanere addormentati. La mente può diventare sovraeccitata o iperattiva.

La luce degli smartphone influisce sull’addormentamento

Anche la luce degli schermi di smartphone, tablet e computer può influire sull’addormentamento. Piccole quantità di luce artificiale provenienti dagli schermi possono causare un ritardo nel ritmo circadiano. Questo ha un impatto particolare sulle persone notturne, che hanno sempre avuto una fase di sonno ritardata. Senza l’esposizione mattutina al sole per contrastare questi effetti, possono verificarsi insonnia e sonnolenza mattutina.

Motivi per tenere il telefono lontano da sé quando si dorme

Ci sono motivi per tenere il telefono lontano da sé quando si va a letto. In questo modo è più facile evitare un uso prolungato quando si dovrebbe andare a dormire. Inoltre, impedisce il controllo compulsivo se ci si sveglia nel cuore della notte. Se ci si sveglia e si leggono contenuti sconvolgenti, potrebbe essere più difficile riaddormentarsi. Ci sono altri rischi da considerare.

I telefoni cellulari sono progettati per sollecitare le risposte. Possono avvisare con suoni, avvisi, allarmi o luci. Questo è utile quando si è svegli, ma può essere fastidioso di notte. Questi suoni possono svegliarvi. Se si è già addormentati ma si dimentica di mettere il cellulare in modalità notturna o aereo, si rischia di essere svegliati da messaggi di testo o telefonate casuali. Questo può frammentare la qualità del sonno. Anche se non ci si sveglia completamente, ci si può svegliare quanto basta per rispondere al messaggio, con il rischio di biascicare le parole o di inviare un messaggio assonnato.

Tumori cerebrali e impatto sulla fertilità

Alcune persone sono preoccupate per l’impatto dei campi elettromagnetici sul rischio di problemi di salute. Tra queste preoccupazioni vi è l’aumento del rischio di tumori cerebrali (soprattutto sul lato della testa in cui si tiene il telefono) o l’impatto sulla fertilità (soprattutto negli uomini, che hanno organi riproduttivi esterni ed esposti). L’attenzione potrebbe richiedere la riduzione dell’esposizione eliminando la presenza dei telefoni dalle camere da letto.

I campi elettromagnetici prodotti dai telefoni cellulari sono classificati dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) come possibilmente cancerogeni per l’uomo, anche se non esistono ricerche che dimostrino tale associazione, scrivono quelli di Verywellhealth.com.