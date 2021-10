Dove acquistare Playstation 5? Prezzo, disponibilità, on line, nei negozi

La Playstation 5 è la quinta console da tavolo per videogiochi di Sony Interactive Entertainment. E’ quindi necessario sapere dove si può acquistare, sulla base ovviamente di prezzo e disponibilità on line o nei negozi di elettronica.

Le caratteristiche di Playstation 5

PS5 utilizza un processore Zen 2 con 8 core e una frequenza variabile limitata a 3,5 GHz. GPU (unità di elaborazione grafica) e CPU (unità di elaborazione centrale) sono monitorate da un sistema speciale di boost che regola la frequenza di questi sistemi di base alle attività correnti di entrambi i chip, con lo scopo d’indirizzare la potenza assorbita costante ideale.

La GPU contiene il supporto per accelerazione hardware per la grafica ray tracing in tempo reale e la nuova tecnologia Tempest Engine che tiene conto di centinaia di sorgenti sonore, rispetto alle 50 della Playstation 4.

Inoltre, la soluzione di archiviazione SSD personalizzata di PS5 fornisce dati input/output più veloci, tempi di caricamento più rapidi e giochi più coinvolgenti. Completa la nuova dotazione la nuova telecamera HD, il telecomando multimediale e il Pulse 3D, l’auricolare wireless che sfrutta la tecnologia audio 3D della consolle.

Dove verificare la disponibilità di Playstation 5

PS5 è arrivata in Italia a novembre 2020 ma ci sono molte difficoltà a trovare la consolle e quindi molti non sanno dove acquistare Playstation 5. GameStop vende Play Station 5 con una certa regolarità, ma esistono altri link diretti a negozi e rivenditori ufficiali PS5 che vale la pena contattare per verificare la possibilità di acquisto.

I più consigliati sono ePrice, Media World, Unieuro, Euronics, Amazon e, naturalmente, Sony. In questo modo, ci si tiene in contatto con i più noti rivenditori di elettronica ed è ancora più semplice e immediato consultare online la pagina dei loro siti dedicata alla vendita di PS5, per monitorare ogni giorno la situazione.

Monitorare l’acquisto mirato di PS5

In effetti, molti lamentano di non aver comprato PLaystation5 e, scorrendo i suggerimenti degli specialisti sul web in materia Playstation, arriva conferma che, a distanza di quasi un anno dall’uscita sul mercato, è ancora un’impresa ardua trovarla.

Confidando che la disponibilità aumenti, ricordiamo che PS5 è in vendita su GameStop al prezzo di euro 499,98, con sconto fino a 180 euro, consegnando l’usato precedente, mentre la versione Playstation 5 Digital Edition costa 399,98 euro, sempre scontata fino a 180 euro restituendo una PS4. La consolle è solitamente disponibile sul sito dal lunedì al venerdì, ma solo tra le 9 e le 11, salvo esaurimento scorte.