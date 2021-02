Dpcm, Italia più gialla, attese decisioni per spostamento tra Regioni

Dpcm, nonostante un’Italia quasi completamente in “giallo” resta ancora attesa per il decreto sullo spostamento tra le regioni. In tanti aspettano la decisione per potere tornare ad essere liberi. Quantomeno poter riabbracciare i propri cari.

Dpcm, da cosa dipende la scelta

In effetti due le ipotesi. O che il decreto legislativo, tanto atteso dagli italiani, venga prorogato o modificato dal Governo uscente, ancora operativo per gli affari correnti. Oppure, cosa più probabile, che questa decisione passi nelle mani di Mario Draghi. Tutto questo se, come previsto, a breve sarà completamente operativo. Dunque, per almeno un’altra settimana, non si cambierà nulla.

L’attesa

Intanto dal 5 marzo data di scadenza del Dpcm attuale, potrebbero cambiare le cose. Previste maggiori libertà. Possibilità di prolungare l’orario del coprifuoco. Vedersi con amici o parenti, mangiare al ristorante di sera. Oppure prendere un aperitivo con calma senza timore della chiusura dei bar. Chiusura che dovrebbe essere prolungata alle ore 22. Per adesso, purtroppo, solo ipotesi. La luce in fondo al tunnel sembra alquanto lontana.