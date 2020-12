Dpcm ‘Natale’, cosa si può fare e cosa no dal 21 dicembre al 6 gennaio

Dopo che è stato emanato l’ultimo Dpcm, in tanti hanno chiesto chiarimenti su ciò che si potrà fare e cosa no durante le feste natalizie.

Anziani soli, persone non autosufficienti, coppie che vivono lontane, figli che studiano fuorisede e residenti che rientrano da paesi esteri: questi i temi che hanno richiesto maggiori delucidazioni sui comportamenti da tenere dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.

loading...

In tale periodo, anche se tutta Italia dovesse essere in fascia gialla, non sarà consentito spostarsi tra regioni. In aggiunta non si potranno varcare i confini del proprio comune il 25 e il 26 dicembre, l’1 e il 6 gennaio.

Dpcm ‘Natale’, quando si può tornare a casa?

Coloro che si trovano fuori dalla propria regione e dal proprio comune al momento dell’entrata in vigore dei divieti possono sempre fare ritorno alla propria abitazione.

Dpcm ‘Natale’, si possono vedere i genitori soli?

La norma vigente dice che nei giorni di divieto si possono visitare soltanto le persone non autosufficienti, non per motivi di compagnia. Chi va da queste persone deve farlo da solo in quanto non è consentito spostarsi con altri familiari.

Dpcm ‘Natale’, cosa possono fare le coppie lontane?

Il ricongiungimento per le coppie si può verificare solo per stare nella dimora in cui abitualmente si vive. Quindi chi lavora o studia fuorisede può tornare dal partner nella casa principale. Infatti è stato rimarcato che il ricongiungimento è permesso se si tratta di coppie conviventi, anche se solo di fatto.

Dpcm ‘Natale’, si può andare nelle seconde case? Quando?

Dal 21 dicembre al 6 gennaio è possibile raggiungere le seconde case se si trovano nello stesso comune in area arancione e gialla, fatta eccezione per gli orari di coprifuoco, dalle 22 alle 5 e fino alle 7 il giorno di Capodanno. Se invece la seconda casa si trova in un altro comune della stessa regione in zona gialla, è possibile raggiungerla in qualsiasi giornata a eccezione del 25 e del 26 dicembre e del 1 gennaio.

Dpcm ‘Natale’, come funziona per chi ritorna dall’estero?

Dopo il 21 dicembre chi fa rientro in Italia dall’estero deve stare in quarantena. È stato sottolineato che l’obbligo entra in vigore anche per chi aveva il viaggio già organizzato prima dell’attuazione dei divieti.

Dpcm, quando ci si può spostare per turismo

Le faq della presidenza del Consiglio chiariscono inoltre: “Gli spostamenti per turismo all’interno del territorio nazionale sono consentiti, e comunque esclusivamente con partenza e destinazione in area gialla, se la partenza avviene entro il 20 dicembre 2020 o dal 7 gennaio 2021. Non sono consentiti spostamenti per turismo in Italia tra il 21 dicembre e il 6 gennaio”.

Commenti

commenti